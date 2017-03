Jakub Kowalczyk: Wciąż walczymy o honor i dobre imię

Wojciech Michałowski: Taką Politechnikę chcemy zawsze oglądać. Co było kluczem do pokonania Cerradu Czarnych?

Na początku muszę zaznaczyć, że bardzo miło mi udzielić wywiadu po wygranym spotkaniu. Ostatnio częściej stoję po meczach i wymieniam powody, dla których przegraliśmy. W starciu z Czarnymi cieszyliśmy się przede wszystkim grą i chyba ciekawie się to oglądało. Myślę, że radosne emocje robią dużą różnicę. Potrafimy grać w siatkówkę , ale dokładając do tego entuzjazm napędzamy naszą grę. Nawet jak mamy przestoje, wspieramy się, biegamy po boisku, krzyczymy i to nam bardzo pomaga.- Myślę, że teoria mówiąca o tym, że nie mamy nic do stracenia jest błędna. Mamy strasznie dużo do stracenia. Walczymy o honor i dobre imię, a to jest podstawa dla sportowca. Ostatnie trzy mecze przegraliśmy w bardzo złym stylu i wychodząc z hali chowałem się pod ścianą, ponieważ było mi wstyd naszej postawy. Nigdy więcej nie chcę przeżywać takich emocji i o to właśnie gramy. Jak przyjedzie do nas jakiś zespół, nie musi się nas bać, ale musi nas szanować.- Oby tak było. Jesteśmy drużyną dość nieprzewidywalną, ciężko wytypować wyniki naszych meczów. Jak ktoś gra w zakładach bukmacherskich to na nas rzadko stawia, bo trudno stwierdzić, czy wygramy czy przegramy (śmiech). Nie jesteśmy pretendentem do medali, nie potrafimy wygrywać z każdym i oczekiwać co spotkanie trzech punktów. Od siebie wymagamy przede wszystkim emocji, aby zadowolić kibiców i to jest nasze główne zadanie.- Z tego co widzę, Paweł prezentuje się bardzo dobrze, jest ambitny i ma charakter. Nawet jak go bolą plecy , kolana i pewnie coś jeszcze to nie odpuszcza, zaciska zęby i jest naszym liderem na boisku. Naprawdę czapki z głów, w meczu z Czarnymi dołożył dużą cegiełkę do wygranej. Bardzo się cieszę, że mogę grać z takim zawodnikiem w jednej drużynie.- Na pewno chcemy wygrać w Będzinie, najlepiej za trzy punkty. To jest nasz najbliższy cel i na tym będziemy się teraz skupiać. Na razie nie myślimy o Jastrzębskim i ZAKSIE. Wiele w tabeli już nie zdziałamy, ale tak jak powiedziałem wcześniej, wciąż walczymy o nasz honor i dobre imię. Musimy zebrać jak najwięcej punktów, to jest nasz plan na końcówkę sezonu.- Nie jestem zobowiązany do udzielania informacji na ten temat.- Jeżeli są takie plany w zarządzie, to znaczy, że ktoś mądry o tym zadecyduje. Ja nie chcę za bardzo o tym myśleć, bo mamy trenera, z którym będziemy pracować do końca sezonu i sporą robotę do wykonania. Co będzie później, zobaczymy. Ja też nie wiem, co przyniesie przyszłość. Umowa kończy mi się pod koniec tego sezonu, więc wszystko rozstrzygnie się w swoim czasie.- Jeszcze nie było żadnych rozmów na temat przyszłego sezonu. Klub się rozwija i na pewno będzie się działo dużo ciekawych rzeczy, ale to wszystko, co mogę powiedzieć. Wszelkie tego rodzaju sprawy zostaną załatwione po meczu ostatniej kolejki i wtedy z chęcią odpowiem na wszystkie pytania. Jeśli, oczywiście, będę znał odpowiedź.