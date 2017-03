Liga Mistrzów. Minęło 12 lat od gola, w którym zakochał się świat [WIDEO]

Barcelona wygrała pierwszy mecz na Camp Nou 2:1, ale w rewanżu nie była w stanie zatrzymać fenomenalnej ofensywy Chelsea . To był spektakl, mecz pełen emocji i zwrotów akcji.W ósmej minucie prowadzenie londyńczykom dał Eidur Gudjohnsen. Islandczyk wykończył kontratak gospodarzy i dał gospodarzom sygnał do kolejnych ataków.Dwa kolejne gole Chelsea strzeliła w odstępie trzech minut, a po 19. minutach prowadziła 3:0. Wydawało się, że to koniec emocji. Nie dla Ronaldinho Brazylijczyk strzelił dwa gole - pierwszego z rzutu karnego, a drugiego po fenomenalnym uderzeniu zza pola karnego.Trafienie pomocnika Barcelony zachwyciło świat, ale dla kibiców Barcelony był to smutny wieczór. Po golu Ronaldinho, John Terry pokonał Victora Valdesa i zapewnił Chelsea awans do ćwierćfinału.