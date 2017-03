MŚ 2018. Hareide: Celem jest doścignięcie Polski i wygrany rewanż

Kadra reprezentacji Danii na mecz z Rumunią:

Po czterech kolejkach eliminacji w grupie E pierwsze miejsce zajmuje Polska z dziesięcioma punktami przed Czarnogórą, która zdobyła siedem i Danią z sześcioma. Rumunia znajduje się na czwartym miejscu z pięcioma punktami.Hareide przedstawił w środę kadrę na kolejny mecz eliminacji, 26 marca z Rumunią i wyjaśnił plany na kolejne spotkania, 10 czerwca z Kazachstanem i 1 września z Polską.- Spotkania z Rumunią i Kazachstanem są wyjazdowe i celem jest uzbieranie tylu punktów, aby przed meczem w Kopenhadze tracić do Polski trzy punkty i wygrać ten mecz. Wynik 1:0 będzie dla nas korzystny, ponieważ w Warszawie przegrywając jednak strzeliliśmy dwie cenne bramki (2:3) - powiedział szkoleniowiec.W składzie na mecz z Rumunią nie ma największej gwiazdy duńskiego futbolu Nicklasa Bendtnera, ponieważ Hareide, który objął reprezentację Danii od 2016 roku po Mortenie nie widzi go na razie w swojej drużynie: "obecnie jest za słaby, ale jak podwyższy swój poziom to drzwi stoją otwarte".Piłkarz rozegrał w reprezentacji 74 mecze i strzelił 29 bramek. Zadebiutował 16 sierpnia 2006 roku w meczu z Polską wygranym przez Danię 2:0. Ostatni raz w drużynie narodowej wystąpił 17 listopada 2015 roku. Był to baraż eliminacji Euro 2016 ze Szwecją przegrany 3:4.W poniedziałek Bendtner podpisał kontrakt z norweskim Rosenborg Trondheim, gdzie przeszedł z Nottingham Forrest. Będzie najlepiej zarabiającym piłkarzem norweskiego klubu, a jego trener Kare Ingebrigtsen zwrócił się na łamach mediów do Hareide, z którym zna się od wielu lat: "Age, obiecuję ci, że za miesiąc będziesz miał świetnego zawodnika reprezentacji".bramkarze - Frederik Roennow (Broendby Kopenhaga), Jonas Loessl (FSV Mainz), Kasper Schmeichel (Leicester City)obrońcy - Andreas Bjelland (FC Brentford), Andreas Christensen (Borussia Moenchengladbach), Daniel Wass (Celta Vigo), Henrik Dalsgaard (Zulte Waregem), Jannik Vestergaard (Borussia Moenchengladbach), Mathias Joergensen (FC Kopenhaga), Peter Ankersen (FC Kopenhaga), Riza Durmisi (Betis Sewilla), Simon Kjaer (Fenerbahce Stambuł)pomocnicy - Christian Eriksen (Tottenham Hotspur), Jens Stryger Larsen (Austria Wiedeń), Lasse Schoene (Ajax Amsterdam ), Thomas Delaney (Werder Brema), William Vitved Kvist (FC Kopenhaga)napastnicy - Andreas Cornelius (FC Kopenhaga), Martin Braithwaite (FC Toulouse), Nicolai Joergensen (Feyenoord Rotterdam).