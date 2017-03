Serie A. Włoska robota Piotra Zielińskiego

Modelowy rozwój

Technika a fizyka

Skrojony pod Włochy

Tylko kadry żal

Do Włoch Zieliński trafił jako siedemnastolatek, nie mając za sobą żadnych występów w seniorskiej piłce. Grając w Udinese i na wypożyczeniu w Empoli dał się poznać jako doskonały technik z dużą kreatywnością, co zaowocowało przejściem do Napoli. Zieliński w Neapolu często jest tym, który pokazuje się na połowie rywala do otwierającego podania i jest w stanie opanować je na małej przestrzeni. To umożliwia mu dalsze przyspieszanie akcji. Jego ulubioną strefą to ta tuż za linią środkową boiska, skąd można zagrać penetrujące podanie, a nadal jest wystarczająco dużo miejsca, by móc próbować stworzyć przewagę indywidualnie. Na heatmapach zaznaczających zagrania Zielińskiego, 90% z nich mieści się pomiędzy środkiem boiska, a polem karnym rywala.Taki styl gry ma swoje uzasadnienie. Zieliński nie jest zawodnikiem bazującym na sile fizycznej. Jest znacznie efektywniejszy gdy uda mu się znaleźć wolną przestrzeń, rozpędzić w niej i zakończyć akcję kreatywnym zagraniem. Do czołówki w statystykach drużyny łapie się przede wszystkim w dryblingach. Z pięcioma na mecz jest najczęściej szukającym akcji indywidualnych zawodnikiem w zespole. Doskonała technika to największy atut Zielińskiego, który wykorzystuje dobrą kontrolę nad piłką do wymuszenia pressingu rywala i stworzenia w ten sposób wolnych stref, w które następnie kierowana jest piłka. Zieliński zanotował w tym sezonie 6 asyst w Serie A , co jest czwartym wynikiem w Napoli. Grał jednak wyraźnie mniej niż wyprzedzający go w tej klasyfikacji Insigne, Hamsik i Callejon. Dodatkowo Polak bardzo często jest tym, którzy pełni rolę rozgrywającego na połowie rywala. Stara się on wypatrzyć wychodzącego na pozycję partnera i zagrać mu w tempo tak, aby kolejne podanie powodowało już bezpośrednie zagrożenie dla bramki.O lidze włoskiej bardzo często mówi się, że jest bardzo taktyczna i nastawiona przede wszystkim na defensywę. Z punktu widzenia Zielińskiego ważny jest jednak inny aspekt. Serie A nie jest, w porównaniu z innymi ligami, zbyt wymagająca pod względem fizycznym. Zawodnik jego pokroju, techniczny i niezbyt mocno zbudowany, nie musi zbyt często brać udziału w bezpośrednich starciach. Pół biedy, kiedy Zieliński porusza się z piłką na pełnej prędkości i jest w stanie uniknąć próby odbioru. W sytuacjach stykowych ma jednak małe szanse na przepchnięcie się z piłką, kiedy rywal znajduje się bardzo blisko. Pod tym kątem cieszyć może fakt, że jego przenosiny do bardziej siłowej ligi angielskiej nie doszły do skutku.Jak do tej pory jednak, Zielińskiemu ciężko przekuć jego atuty na dobre występy w reprezentacji. Podczas EURO był postacią drugoplanową, zaś w eliminacjach do rosyjskiego mundialu dobre mecze nadal przeplatał z mocno przeciętnymi. Można odnieść wrażenie, że kadrze wszystkie jego poczytania są wyraźnie wolniejsze i boi się ponosić ryzyka, co w Serie A jest jego znakiem firmowym. Dodatkowo Zieliński traci wiele ze swych atutów, kiedy musi schodzić bardziej w głąb pola, by dostać podanie, a także mając więcej zadań w defensywie. Jego heatmapy w kadrze wyglądają zupełnie inaczej, znacznie więcej jest zagrań na własnej połowie, kosztem tych w okolicy pola karnego rywala. Do optymalnego wykorzystania Zielińskiego konieczne by było odciążenie go z obrony i zapewnienie mu większej swobody w kreowaniu. Oznaczałoby to jednak prawdopodobnie potrzebę ustawienia za nim dwóch defensywnych pomocników, a tym samym odejście od preferowanego przez kadrę 4-4-2. A póki co poświęcenie Milika dla Zielińskiego nie wydaje się opłacalne.