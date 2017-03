Robert Lewandowski do Manchesteru United? Jest odpowiedź agenta

Kein Top Spieler auf der Welt will irgendwo Plan B sein. — Maik Barthel (@MaikBarthel) March 7, 2017

Francuz nie zamierza na razie opuszczać Madrytu i powiedział zdecydowane "nie" na propozycję kontraktową Manchesteru United. Jak donosi "The Independent" angielski klub ma już pomysł, kogo ściągnąć do siebie zamiast Griezmanna.Na liście życzeń Manchesteru United znalazł się Kylian Mbappe z AS Monaco oraz Robert Lewandowski . Portal Sport1.de ocenia, że szanse na transfer Polaka są niewielkie. "On niedawno przedłużył swoją umowę z Bayernem do 2021 roku, a do tego nie jest w tej chwili nawet pewne, czy Manchester United zagra w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. Na razie zajmuje szóste miejsce w Premier League" - czytamy. Portal twierdzi, że angielski klub będzie jeszcze sondował władze Bayernu, czy transfer jest w ogóle możliwy.Plotki rozzłościły nieco Maika Barthela, agenta Lewandowskiego, który napisał na Twitterze tak: "Żaden czołowy piłkarz świata nigdzie nie będzie planem B."We wtorek Lewandowski strzelił jedną z bramek w wygranym przez Bayern 5:1 rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Arsenalem. Zespół Polaka ma już pewne miejsce w ćwierćfinale. Rywala pozna 17 marca - wtedy zaplanowano losowanie par.