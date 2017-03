Liga Mistrzów. Lewandowski wysoko oceniony. "Nie miał w tym tygodniu słabego meczu"

Bayern Monachium rozbił w Londynie Arsenal 5:1 w rewanżowym meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów i awansował do ćwierćfinału. Jedną z bramek dla Bawarczyków zdobył Robert Lewandowski. Pierwsze spotkanie Bayern wygrał u siebie także 5:1."Der Spiegel" pisze, że Lewandowski w 39. minucie mógł odwrócić losy meczu, ale jego strzał z woleja był niecelny. "Nie sprawiał wielkiego zagrożenia pod polem karnym Arsenalu, ale to nie była jego wina. W 53 minucie zamienił karnego na bramkę, a z boiska wyleciał Kościelny. W 64 minucie Polaka zatrzymał bramkarz, 12 minut później Lewandowski trafił w słupek." - opisuje grę Polaka magazyn.Przez niemieckie media Polak został oceniony wysoko, tylko Douglas Costa zebrał lepsze noty od niego. "Focus" wystawił Lewandowskiemu "2" w skali 1-6, gdzie jedynka jest oceną najwyższą, a szóstką najniższą. Tak gazeta uzasadnia swoją ocenę: "Zaliczył swoje obowiązkowe trafienie, tym razem z rzutu karnego. Co znamienne, nie miał w tym tygodniu słabego meczu."Serwis OVB-online też wystawił Polakowi dwójkę. "Lewandowski dał Bayernowi prowadzenie z rzutu karnego, czym zrehabilitował się za zmarnowaną okazję z pierwszej połowy.Bayern rywala w ćwierćfinale Ligi Mistrzów pozna po losowaniu, które zaplanowano na 17 marca . Pierwsze mecze o półfinał zaplanowano na 11 i 12 kwietnia , rewanże tydzień później.