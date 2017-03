W Neapolu powstał mural upamiętniający Maradonę

Malowidło, którego autorem jest Jorit Agoch, powstało na budynku w San Giovanni a Teduccio, jednej z biedniejszych dzielnic Neapolu. Przedstawia twarz Maradony, z brodą i wąsami, i z dumnym spojrzeniem.



"Kiedy Maradona przyjechał do Neapolu, miałem 16 lat. Jeździłem za nim po wszystkich stadionach Włoch. Zawsze należałem do ultras Napoli i jestem bardzo zadowolony, że on teraz będzie z nami" - powiedział agencji AFP Mario, mieszkaniec dzielnicy.



"Moim zdaniem to był największy piłkarz w historii. W Neapolu jest czczony jak święty" - dodał Giuseppe, emerytowany marynarz.



56-letni dziś Maradona występował w Napoli w latach 1984-1991. W barwach tego klubu rozegrał 258 meczów, strzelając 115 bramek. Zdobył dwa tytuły mistrza Włoch - w 1987 i 1990 roku - jedyne w historii Napoli.