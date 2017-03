Turniej WTA w Indian Wells. Wycofała się rozstawiona z nr 1 Serena Williams

O jej decyzji poinformowali we wtorkowy wieczór na Twitterze organizatorzy turnieju. Rezygnacja ubiegłorocznej finalistki tej imprezy oznacza, że niezależnie od osiągniętego wyniku na pierwsze miejsce rankingu WTA ponownie awansuje Niemka Angelique Kerber.- Nie byłam w stanie trenować z powodu moich kolan. Będę dalej walczyć i postaram się utrzymać pozytywne nastawienie. Wrócę do gry tak szybko, jak to możliwe - poinformowała w oświadczeniu dwukrotna triumfatorka turnieju.W kalifornijskiej miejscowości wystartuje też Agnieszka Radwańska , która w 1. rundzie ma wolny los.Pierwsze mecze turnieju głównego zaplanowano na środę. W puli nagród jest 6,99 mln dolarów.