Liga Mistrzów. Lewandowski wiceliderem klasyfikacji strzelców

Polski napastnik trafił do siatki we wtorkowym rewanżu 1/8 finału z Arsenalem w Londynie - w 55. minucie wykorzystał rzut karny, który sam wywalczył. Bayern wygrał 5:1, podobnie jak w pierwszym meczu przed trzema tygodniami.Liderem klasyfikacji strzelców tego sezonu jest Argentyńczyk Lionel Messi z Barcelony, który uzyskał 10 bramek.Czołówka klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów:10 bramek - Lionel Messi (FC Barcelona)7 - Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Robert Lewandowski (Bayern Monachium 5 - Karim Benzema ( Real Madryt ), Sergio Aguero (Manchester City), Dries Mertens (SSC Napoli)4 - Andre Silva (FC Porto), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund ), Angel Di Maria (Paris Saint-Germain), Radamel Falcao (AS Monaco) Antoine Griezmann (Atletico Madryt), Riyad Mahrez (Leicester City), Mesut Oezil (Arsenal), Arda Turan (FC Barcelona), Theo Walcott (Arsenal)