Znakomita gra ONICO AZS-u Politechniki Warszawskiej! Cerrad Czarni Radom pokonani

Gospodarze bardzo dobrze rozpoczęli wtorkowe spotkanie. Po pewnych atakach Michała Filipa wyszli na prowadzenie 7:3. 22-letni atakuj±cy radził sobie znakomicie, popisał się także asem serwisowym, po którym trener Czarnych, Robert Prygiel, zdecydował się na przerwę (9:4). Niewiele ona pomogła, ponieważ zawodnicy Politechniki grali bardzo odważnie, a go¶cie popełniali sporo błędów własnych (15:7). Dobrze prezentował się młody Bartosz Kwolek, a na rozegraniu brylował Paweł Zagumny, który skutecznie gubił blok rywali. W grze stołecznej drużyny trudno było znaleĽć słabe punkty, dzięki czemu pewnie zmierzali po wygran± w pierwszym secie (19:10). Kiedy Czarni rozpoczęli odrabiać straty (19:13), trener Jakub Bednaruk wzi±ł czas i był to koniec problemów jego podopiecznych w pierwszej partii. Politechnika zakończyła niebawem seta wynikiem 25:20 i wyszła na prowadzenie w meczu.Dzięki dobrej postawie serwisowej Kwolka i skutecznym atakom Guillaume'a Samiki Politechnika udanie rozpoczęła także drug± partię (9:6). Ich gra nie wygl±dała już tak widowiskowo, ale była wystarczaj±co skuteczna, aby wci±ż prowadzić (15:12). Oba zespoły popełniały mało błędów, a atakuj±cy pewnie zdobywali punkty (17:14). Warszawianie po trzech ostatnich ligowych porażkach grali nadzwyczaj dobrze, a faworyzowani Czarni zupełnie nie przypominali drużyny, która w poprzedniej kolejce nie dała żadnych szans mocnemu Cuprum Lubin . Kiedy na tablicy wyników widniał rezultat 20:15, niespodzianka była coraz bliżej. Go¶cie nie byli w stanie nic więcej zdziałać, przez co przegrali drug± partię 20:25 i musieli zapomnieć o trzech punktach możliwych do zdobycia.Analogicznie jak w drugim secie, w trzecim Politechnika osi±gnęła jako pierwsza prowadzenie po atomowych zagrywkach Bartosza Kwolka (5:3). Czarni byli tym razem jednak bardziej uważni, ponieważ wiedzieli, że limit błędów maj± już wyczerpany i je¶li chc± my¶leć o jakimkolwiek punkcie, musz± grać dużo lepiej. Żadna z ekip nie potrafiła jednak przez dłuższy czas odskoczyć rywalom, dzięki czemu w połowie seta wynik brzmiał 12:12. Kiedy Michał Filip zaatakował w aut i było 16:18 dla Czarnych, trener Jakub Bednaruk skorzystał z przerwy. Obie drużyny grały bardzo dobrze, popisuj±c się mocnymi atakami, lecz to wci±ż go¶cie prowadzili (19:22) i zbliżali się do wygrania swojego pierwszego seta. Udany blok na Filipie przypieczętował ich triumf 21:25.Pocz±tek czwartego seta był bardzo wyrównany. Kibice zgromadzeni na Torwarze zobaczyli kilka imponuj±cych bloków z obu stron. Przy stanie 10:10 miała miejsce najdłuższa i najbardziej widowiskowa akcja meczu, która zakończyła się autowym atakiem Wojciecha Żalińskiego. Był to moment zwrotny, ponieważ Politechnika zdobyła kolejne dwa punkty (13:10) i rozpoczęła marsz po zwycięstwo. Zawodnicy Jakuba Bednaruka ewidentne złapali wiatr w żagle (16:11) i trzy punkty były na wyci±gnięcie ręki. Przy wyniku 19:14 go¶cie powoli tracili nadzieję, a w ich grze ciężko było dojrzeć wolę walki. Niebawem "Inżynierowie" mogli wznie¶ć ręce w górę, bowiem zepsuta zagrywka Żalińskiego przypieczętowała ich triumf 25:18.MVP spotkania został wybrany libero gospodarzy, Maciej Olenderek.(25:20, 25:20, 21:25 25:18)Filip (15), Zagumny (3), Kwolek (16), Samica (13), Wrona (11), Kowalczyk (4), Olenderek, Mikołajczak (1), FirlejCerrad Czarni: Boł±dĽ (17), Kędzierski (3), Żaliński (9), Fornal (7), Kohut (13), Smith (3), Watten, Ziobrowski (4), Ostrowski (1), Urbanowicz (1)