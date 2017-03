Liga Mistrzów. Dwa strzały Sergio Ramosa wprowadziły Real do ćwierćfinału

Przez 52 minuty gry wszystko wskazywało na to, że w Neapolu emocje i walka o awans trwać będ± do samego końca. Wtedy do akcji wkroczył jednak specjalista od spraw beznadziejnych, czyli Sergio Ramos . W ci±gu pięciu minut reprezentant Hiszpanii oddał dwa strzały głow± na bramkę Pepe Reiny, które okazały się skuteczn± odpowiedzi± na trafienie Driesa Mertensa sprzed przerwy i dały Realowi promocję do ćwierćfinału LM.Pierwsza połowa w wykonaniu Napoli była doskonała. Włosi nie przestraszyli się Realu, głęboko wierzyli, że straty z pierwszego spotkania można odrobić. Do awansu potrzebowali zwycięstwa minimum 2:0. Do przerwy wykonali połowę zadania. W 24. minucie koronkow± akcję całego zespołu asyst± skwitował Marek Hamsik, a uderzeniem w dalszy róg prowadzenie Włochom dał Mertens.Real długo był bezradny, przed przerw± najbliżej zdobycia bramki był Ronaldo, ale z ostrego k±ta trafił w słupek. Co nie udało się Portugalczykowi, w drugiej połowie udało się jednak Ramosowi. Hiszpan w ci±gu pięciu minut dwukrotnie wykończył do¶rodkowania Toniego Kroosa z rzutów rożnych. W drugiej sytuacji pomógł mu Mertens, który po uderzeniu kapitana Realu tr±cił piłkę głow± i zmylił Reinę. W doliczonym czasie gry strzał Ronaldo skutecznie poprawił jeszcze Alvaro Morata, dobijaj±c rywali.W Napoli zagrało dwóch Polaków. W 70. minucie w miejsce Lorenzo Insigne pojawił się Arkadiusz Milik, pięć minut póĽniej Hamsika zmienił Piotr Zieliński. Obaj nasi reprezentanci niczym się jednak nie wyróżnili. Głównie dlatego, że mniej więcej od 60. minuty spotkanie miało tempo spacerowe, Real nie forsował tempa, a gospodarze przestali wierzyć w szanse na awans.