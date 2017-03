Liga Mistrzów. Bayern Monachium znów rozbił Arsenal

- Musimy atakować od samego pocz±tku. Spróbować zdobyć bramkę. Nie ma innej możliwo¶ci. To mecz o nasz honor i dumę. Chcę zobaczyć jak moi chłopcy o to walcz± - mówił przed meczem Arsene Wenger, trener Arsenalu.Podopieczni Francuza te słowa wzięli sobie głęboko do serca , bo od samego pocz±tku zagrażali bramce Manuela Neuera . Najbardziej aktywny był Theo Walcott. Anglik już w 11. minucie znalazł się w sytuacji sam na sam, któr± zepsuł niedokładnym przyjęciem piłki . Chwilę póĽniej już zrobił to poprawnie i bardzo mocnym strzałem pod poprzeczkę nie dał Neuerowi żadnych szans.W pierwszej połowie Arsenal miał jeszcze kilka ¶wietnych okazji, ale wszystkie zaprzepa¶cił. W decyduj±cych momentach złe decyzje podejmowali Giroud, Walcott i Bellerin.Po przerwie przed doskonał± szans± na podwyższenie wyniku stan±ł Giroud. Napastnik Arsenalu zgubił krycie i zdołał oddać strzał głow±. Neuer miałby kłopoty, gdyby piłka leciała w ¶wiatło bramki.W 53. minucie mecz rozstrzygnęła akcja Roberta Lewandowskiego . Polak maj±c przed sob± tylko bramkarza został sfaulowany przez Laurenta Ko¶cielnego. Kapitan Arsenalu otrzymał czerwon± kartkę, a Lewandowski pewnie wykorzystał jedenastkę.Od tego momentu Arsenal się całkowicie posypał. Mistrzowie Niemiec w kwadrans dołożyli cztery bramki. Dwie zdobył Arturo Vidal, po jednej Douglas Costa i Arjen Robben. Przy pierwszym trafieniu Chilijczyka asystował Lewandowski.