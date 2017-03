Ekstraklasa. Kolejna porażka drużyny Franciszka Smudy

Mecz rozpocz±ł się bardzo szczę¶liwie dla Zagłębia, które już w 6. min. objęło prowadzenie, po tym jak pozostawiony bez opieki Filip Starzyński spokojnie ułożył się do strzału z linii pola karnego zdobywaj±c zwycięskiego - jak się póĽniej okazało - gola.Dwie minuty póĽniej zdobywca bramki po raz drugi próbował pokonać Sergiusza Prusaka, jednak tym razem bramkarz Górnika obronił jego silny i precyzyjny (nad murem) strzał z rzutu wolnego z ok. 25 metrów.Zdeprymowani łęcznianie jeszcze przez kilka minut nie mogli ochłon±ć, ale po kwadransie gry zaczęli przejmować inicjatywę i praktycznie do końca spotkania nadawali ton wydarzeniom na boisku. Byli bardziej agresywni, nieĽle operowali piłk± , często ich akcje kończyły się do¶rodkowaniami z obydwu skrzydeł, brakowało natomiast wykończenia.M.in. w 18. minucie dobrym strzałem zza narożnika pola karnego popisał się Grzegorz Bonin, ale ¶wietnie też interweniował Martin Polacek. W 33. min ponownie Bonin próbował pokonać bramkarza Zagłębia, uczynił to jednak zbyt słabym kopnięciem piłki ułatwiaj±c obronę golkiperowi go¶ci.Na minutę przed przerw± Górnik był chyba najbliżej wyrównania, kiedy po ładnej wymianie podań między Javierem Hernandezem i Boninem do podania tego ostatniego nie zd±żył Bartosz ¦pi±czka, uprzedzony przez obrońcę Zagłębia.Druga połowa przebiegała pod dyktando gospodarzy, ale ich ci±gły napór nie przyniósł efektu bramkowego, w czym niew±tpliwie zasługa bardzo uważnie graj±cej defensywnie drużyny z Lubina. Mimo dobrej postawy na boisku, Górnik poniósł kolejn± porażkę.