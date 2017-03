Ekstraklasa. "Tato, nie patrz jak gram", czyli akcja społecznościowa Piasta Gliwice

Rodzice, którzy w swoich potomkach widz± szansę na spełnienie własnych, dziecięcych marzeń, s± dużym problemem w wychowywaniu młodych zawodników. "Jak ty grasz", "Przecież mówiłem jak masz to robić", "Sędzia, jak ty gwiżdżesz" - Polacy znaj± się na wszystkim najlepiej, co często prowadzi do wyzwisk, a nawet bójek podczas meczów młodych chłopców.Wygórowane ambicje rodziców, którzy w swoich dzieciach widz± kolejnych Robertów Lewandowskich, Grzegorzów Krychowiaków czy Kamilów Grosickich, nakładaj± na dzieci ogromn± presję. Takie zachowanie najczę¶ciej demotywuje potomków do treningu, powoduje, że aktywno¶ć fizyczna nie sprawia im najmniejszej przyjemno¶ci. Klub Szalonych Rodziców odstrasza od treningu. Takim zachowaniom postanowił sprzeciwić się Piast Gliwice . Wicemistrzowie Polski zamie¶cili w sieci filmik, którym staj± w obronie najmłodszych zawodników i u¶wiadamiaj± rodziców w ich błędach.