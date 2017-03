Bayern Monachium oskarżony o seksizm w akcji marketingowej

Am Mittwoch (08.03., 20 Uhr) zählt's! Sichert euch schnell eure Tickets für das entscheidende @EuroCup-VF 3: https://t.co/eJeAdzp6Ii! pic.twitter.com/vnGpvU21Fl — FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) March 4, 2017

Bayern jest jednym z kilku europejskich klubów, którego zespół koszykarski, podobnie jak piłkarski, gra na wysokim poziomie. Aktualnie Bawarczycy przygotowuj± się do meczu w europejskich pucharach z Unicaj± Malaga. Pracownicy klubu odpowiedzialni za media społeczno¶ciowe, w zwi±zku ze spotkaniem, wprowadzili kampanię, która w Niemczech wzbudziła oburzenie.Bayern, zachęcaj±c kibiców do przyj¶cia na mecz, zaprezentował plakat, na którym znajduje się kobieta bez stanika. Kontrowersje wzbudził także slogan "We like big cups and we love big games", który umieszczony został na wysoko¶ci piersi modelki . Chociaż kobieta na plakacie trzyma filiżankę, to slogan odnosił się do rozmiaru jej biustu.Plakat przyj±ł się z krytycznym przyjęciem w Niemczech. Bayern wzbudził ogromne kontrowersje w sieci, oskarżony został o seksizm. Na wpis Bawarczyków na Twitterze uszczypliwie odpisał inny z koszykarskich klubów - Brose Bamberg. "Jedyne puchary, jakie nas interesuj±" odpisali klubowi spece od social mediów, zamieszczaj±c zdjęcie dwóch trofeów.