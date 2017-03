KSW 39 Colosseum oficjalnie największą galą w historii europejskiego MMA

O KSW Colosseum

Na hitowy event w największej arenie sportowej w Polsce sprzedało się już ponad 31 tys. biletów. Tym samym KSW 39 Colosseum pobiło poprzedni± rekordow± europejsk± galę, która odbyła się w styczniu 2015 roku w skonfigurowanym na 30-tysięcy widzów stadionie Tele2 Arena w Sztokholmie w Szwecji.W walce wieczoru KSW 39 po raz pierwszy historii na przeciwko siebie stanie dwóch aktualnych mistrz KSW: czempion kategorii ¶redniej Mamed Khalidov (32-4-2, 12 KO, 17 Sub) oraz posiadacz tytułu w wadze pół¶redniej Borys Mańkowski (19-5-1, 3 KO, 7 Sub)Na PGE Narodowym fani mieszanych sztuk walki zobacz± też inne czołowe nazwiska organizacji KSW, m.in najsilniejszego zawodnika MMA na ¶wiecie Mariusza Pudzianowskiego (10-5, 4 KO, 2 Sub) oraz mistrza KSW w wadze ciężkiej Fernando Rodriguesa Jr (11-2, 8 KO, 2 Sub), który zmierzy się z Marcinem Różalskim (6-4, 3 KO, 2 Sub).Swoich tytułów bronić będ± też trzej pozostali posiadacze pasów KSW: półciężki Tomasz Narkun (13-2, 3 KO, 2 Sub) w starciu z niebezpiecznym Marcinem Wójcikiem (10-4, 3 KO 5 Sub), piórkowy Marcin Wrzosek (12-3, 5 KO, 3 Sub) w pojedynku z parterowym asem Kleberem Koike Erbstem (21-4-1, 2 KO, 18 Sub) oraz najlepszy lekki w Polsce Mateusz Gamrot (12-0, 4 KO, 3 Sub) w walce z jeszcze nieogłoszonym rywalem.W warszawie do KSW powróci legenda MMA w Polsce Łukasz "Juras" Jurkowski (15-10, 4 KO, 6 Sub) oraz zadebiutuje medalista olimpijski w zapasach Damian Janikowski.