Siatkówka. Tomasz Swędrowski: Awans Skry wydaje mi się niemożliwy

Pod jakimi względami losowanie play-off Ligi Mistrzów było dla nas udane, a pod którymi nie?

Pojawiło się wiele głosów, że styl, w którym Resovia i Skra awansowały do play-off pozostawił wiele do życzenia, przez co dobrze, że trafiły na aż tak silnych rywali, którzy zweryfikuj± ich pozycję w Europie. Ta weryfikacja faktycznie jest potrzebna?

Z drugiej strony mówi się, że formę szykuje się na play-off Ligi Mistrzów. Da się diametralnie zmienić obraz gry w tak krótkim czasie?

Kto jest więc największym przegranym tego losowania - ZAKSA, która po wygraniu grupy na pewno liczyła na łatwiejsz± drogę do Final Four, czy jaki¶ inny zespół?

Skoro już mówimy możliwo¶ciach kadrowych, to chyba warto wspomnieć o Skrze, która się zmienia. Na ile roszada z przeniesieniem Bartosza Kurka na inn± pozycję może jej pomóc w play-off?

Podsumowuj±c, nie zapytam które, ale ile polskich zespołów przejdzie dalej.

W fazie play-off siatkarskiej Ligi Mistrzów polskie zespoły trafiły na trudnych rywali. ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle podejmie Biełogorie Biełgorod, Asseco Resovia Rzeszów Azimut Modenę, a PGE Skra Bełchatów Cucine Lube Civitanova. Dodatkowo w razie awansu aktualnego lidera PlusLigi na jego drodze do Final Four stanie Zenit Kazań.: - Na pewno widowiska zapowiadaj± się super - hale w Łodzi czy Kędzierzynie-KoĽlu wypełni± się do ostatniego miejsca, więc lepiej nie mogli¶my trafić. Pod względem awansu do kolejnego etapu rozgrywek sprawa robi się o wiele trudniejsza, szczególnie dla dwóch zespołów - bełchatowian i Asseco Resovii Rzeszów. Może to nieadekwatne sformułowanie, ale wydaje mi się, że Azimut Modena jest nieco słabsz± drużyn± niż Cucine Lube Civitanova, które obok Zenitu Kazań jest faworytem do wygrania całych zmagań. PGE Skrę Bełchatów będzie więc czekać niezwykle trudna przeprawa. My¶lę, że nikomu się nie narażę, je¶li powiem, że zespół trenera Blaina nie będzie faworytem.- Resovia na pewno czeka na sukces w Europie, ponieważ srebro zdobyte w Berlinie kilka lat temu to dla niej ci±gle mało. Nie wiem, czy rzeszowian będzie stać na poprawienie wyników. Graj± nierówno, co rzuca się w oczy, ponieważ przyzwyczaili nas do swojego wysokiego poziomu. Gdyby nie to, to zapewne byliby faworytami w meczu z Moden±.- Wydaje mi się, że Andrzej Kowal słusznie mówi, że chce, by jego zespól rozliczano po sezonie. Rzeszowianie graj± tak sobie, ale mimo tego nieprzerwanie znajduj± się na szczycie tabeli, więc chyba sam ten fakt wystarczy, by dać im szansę. Zróbmy to i zobaczmy, co pokaż±. Można pocieszać się tym, że Modena jest słabsza od Lube. Już widzę to, co będzie się działo w rzeszowskiej hali, kiedy wszyscy zrozumiej±, że gospodarze nie będ± bez szans.Je¶li chodzi o kwestię ZAKSY Kędzierzyn-KoĽle, to także mam mieszane uczucia, chociaż uważam, że z Biełogorie Biełgorodem wygraj± i przejd± do kolejnego etapu Ligi Mistrzów. Nie można jednak zapomnieć, że w nim prawdopodobnie zmierz± się z Zenitem Kazań. Nie ma zespołów nie do ogrania na ¶wiecie, co pokazywała nasza reprezentacja i drużyny z PlusLigi, ale rosyjski "dream team" jest chyba pewniakiem do ¶cisłego finału, więc kędzierzynianie mog± mieć kłopoty.- Na razie nikt po losowaniu play-off nie jest przegrany. Skra trafiła jednak najgorzej, ponieważ w tej edycji Ligi Mistrzów Lube prezentuje niezwykle ciekaw± i skuteczn± siatkówkę. Zreszt± widziałbym w finale mecz Zenit - Cucine. Czy tak będzie? Zobaczymy. Sport dlatego jest piękny, że bywa nieprzewidywalny.Nie narzekajmy, po prostu dajmy grać naszym zespołom i niezależnie od rozstawienia wspierajmy je, by awansowały do kolejnych etapów rozgrywek. Kto wie, może przytrafi± się niespodzianki i zobaczymy jaki¶ nasz team w czwórce? W ciemno stawiałem w niej na ZAKSĘ, ale przy barierze z Kazania może być jej trudno tym bardziej, że gra obecnie bez Kevina Tillie i nie za bardzo ma go kim zast±pić. Rzecz jasna francuski przyjmuj±cy może jeszcze wrócić w tym sezonie, ale nie czarujmy się - nie przewidywałbym, że w tak krótkim czasie osi±gnie wielk± formę i pewnie pomoże tylko w przyjęciu. Szkoda, że tak się stało, ale to jest wła¶nie sport - nie można nikogo skazywać na porażkę przed ostatnim gwizdkiem danego meczu.- Nareszcie zrozumiano, że Skry nie stać na trzymanie takiego zawodnika, jak Kurek w rezerwach. To jest gracz, który mimo nie do końca pewnego przyjęcia robi różnicę w ataku, a tego bełchatowianom bardzo długo brakowało. Je¶li chodzi o ligę, to był ostatni moment do "wyci±gnięcia" czegokolwiek z Bartosza. Zaczyna łapać wysok± formę i jest ogranym siatkarzem, więc na pewno bardzo pomoże Skrze w fazie play-off Ligi Mistrzów.- Nie jestem wróżk±, ale liczę na to, że Resovia poradzi sobie z Moden±, a ZAKSA z Biełogorie. Chciałbym, żeby Skra pokonała Cucine, ale wydaje mi się to niemożliwe.