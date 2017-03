Liga Mistrzów. Marek Koźmiński o Napoli: Są w stanie wyrzucić Real

Kacper Sosnowski: Je¶li gdzie¶ szukać we wtorek piłkarskich emocji, to chyba tylko w Neapolu. Włoska prasa zagrzewa do boju, kibice wywieraj± presję. Jest szansa na odrobienie dwóch goli z Królewskimi?

Włosi graj± u siebie. To w przypadku Neapolu może mieć znaczenie. Kibice na Stadio San Paolo szykuj± "kocioł"

Cze¶ć z włoskich gazet jak "Corriere Dello Sport" umie¶ciła Piotra Zielińskiego w wyj¶ciowym składzie gospodarzy. Dziennikarze argumentuj± to jego walorami w ofensywie. Trener Maurizio Sarri, po pierwszym meczu, znów postawi na Polaka?

Oprócz Zielińskiego i Milika w Neapolu, we wtorek jest też szansa na oklaskiwanie Roberta Lewandowskiego. Bayern będzie chciał przypieczętować awans w Londynie.

