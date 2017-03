PŚ w skokach. Czy Stefan Kraft dogoni Kamila Stocha? Według statystyk zrobi to już wkrótce

Gdy Kamil Stoch wygrywał czwarty konkurs z rzędu w Pucharze ¦wiata wydawało się, że nic nie stanie mu na przeszkodzie do zdobycia drugiej w karierze Kryształowej Kuli. Stoch był w coraz lepszej dyspozycji, a znakomicie skacz±cy na pocz±tku Domen Prevc i Daniel Andre Tande zaczęli odczuwać trudy sezonu. Wówczas Stefan Kraft tracił do Polaka wiele punktów i nikt nie przypuszczał, że może jeszcze wł±czyć się do rywalizacji o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Kraft wrócił jednak do zdrowia i od konkursów w Willingen nie schodzi z podium. Kamil Stoch również był w znakomitej formie, ale w ¶rodkowej czę¶ci sezonu. Polak wygrał Turniej Czterech Skoczni, a w Bischofshofen zapocz±tkował fantastyczn± serię czterech zwycięstw z rzędu. Potem przyszła jednak lekka obniżka formy.Ostatnie konkursy zdecydowanie należ± do Austriaka, bo Kraft stawał na podium w każdym z ostatnich siedmiu konkursów. Swoj± serię przedłużył wygrywaj±c dwa złote medale na mistrzostwach ¶wiata. Mimo że zawodnik opu¶cił weekend skoków w Zakopanem, to i tak udało mu się odrobić znaczn± czę¶ć strat do Kamila Stocha. Ten sezon jest dla Austriaka najlepszym w karierze. Kraft wyst±pił w 20 konkursach tego sezonu i aż 14 z nich kończył w czołowej trójce zawodów. W dodatku dwa razy zajmował czwarte miejsce. Kamil Stoch pojawiał się we wszystkich 21 konkursach tego sezonu i ,,tylko'' jedena¶cie razy był na podium. Polak jest jednak lepszy w liczbie zwycięstw w P¦, bo zgromadził ich w tym sezonie dokładnie sze¶ć. Kraft jest o dwie wygrane gorszy.Obecnie liderem P¦ jest Kamil Stoch, który ma 1280 pkt na koncie. Tylko 60 pkt traci do niego Stefan Kraft, dwukrotny złoty medalista z Lahti. Je¶li weĽmiemy pod uwagę siedem ostatnich konkursów, to Kraft zdobył w nich 580 punktów, dla porównania Kamil Stoch jedynie 347. Oznacza to, że Austriak w ci±gu ostatnich siedmiu konkursów odrobił do Kamila Stocha aż 233 punkty. Daje to ¶rednio prawie 34 punkty na jeden konkurs. Gdyby ten trend się utrzymał, to Kamil Stoch byłby liderem jeszcze przez dwa najbliższe konkursy w Oslo i Lillehammer, ale od Trondheim mieliby¶my już nowego wła¶ciciela żółtej koszulki W sezonie 2016/2017 pozostało do zdobycia jeszcze 600 pucharowych punktów, dlatego rywalizacja między Kamilem Stochem, a Stefanem Kraftem zapowiada się niezwykle emocjonuj±co. Polscy kibice doskonale pamiętaj± sytuację, w której to Adam Małysz gonił w klasyfikacji generalnej Andersa Jacobsena. Na siedem konkursów przed końcem sezonu 2006/2007 Polak tracił do Norwega aż 230 punktów. Seria znakomitych występów pozwoliła mu jednak wyj¶ć na prowadzenie i wygrać Puchar ¦wiata z przewag± aż 134 punktów nad drugim Jacobsenem.