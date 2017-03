Ekstraklasa. Śląsk ma nowego prezesa

O zmianie na stanowisku prezesa piłkarskiego ¦l±ska poinformował magistrat miejski, bo miasto Wrocław jest głównym udziałowcem klubu i podejmuje kluczowe decyzje."Nowy prezes dwukrotnych mistrzów Polski ma kontynuować przygotowanie spółki do sprzedaży. Bobowiec ostatnio był członkiem zarz±du spółki Wrocław 2012 - zarz±dzaj±cej Stadionem Miejskim" - napisano w komunikacie.Władze miasta chc± wiosn± ogłosić przetarg na sprzedaż piłkarskiego ¦l±ska i w klubie wła¶nie trwaj± przygotowania do całego przedsięwzięcia.Wiceprezydent Wrocławia i przewodnicz±cy Rady Nadzorczej WKS ¦l±sk Wrocław S.A. Maciej Bluj wytłumaczył, że decyzja o powołaniu Bobowca na prezesa ¦l±ska zwi±zana jest również z zacie¶nieniem współpracy klubu ze Stadionem Wrocław . "Miejski stadion był budowany z my¶l± o wydarzeniach sportowych, przede wszystkim piłkarskich. Sport wzbudza piękne emocje, a one przyci±gaj± na stadiony kibiców" - dodał.Bobowiec jest trzecim prezesem ¦l±ska w tym sezonie, bo na pocz±tku rozgrywek klubem kierował Paweł Żelem, którego zast±pił Krzysztof Hołub. Kiedy ten ostatni przychodził na Oporowsk±, zapowiadał, że będzie zarz±dzał ¦l±skiem do końca marca , a więc kolejna zmiana był już wcze¶niej przewidziana.¦l±sk po 24 kolejkach zajmuje 13. miejsce i ma tylko cztery punkty przewagi nad stref± spadkow±.