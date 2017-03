"Counter-Strike" polskim sportem narodowym?

Tłumy fanów

15 tys. euro na miesiąc

"Rallen" w czerwcu skończy 23 lata. Zawodowo eliminuje terrorystów. Ewentualnie przechodzi na drugą stronę barykady, podkłada bomby i załatwia ludzi z AT. Świetnie operuje kałasznikowem, glockiem czy snajperką SSG 08. "Rallen", czyli Karol Rodowicz jest profesjonalnym graczem w Counter Strike'a z teamu Kinguin.W komputerowej grze CS rywalizują dwie pięcioosobowe ekipy, jedni wcielają się w terrorystów, drudzy w antyterrorystów. Zadaniem jednych jest podłożenie bomby, inni muszą ją rozbroić. Ewentualnie uwolnić przetrzymywanych przez rywali zakładników.- Kiedyś strasznie ganiałem za sportem, zresztą do dziś interesuję się piłką nożną. Ale dostrzegłem, jak wielu innych, szansę w e-sporcie i wybrałem tę drogę. A zaczynałem 10 lat temu, w kafejkach internetowych, grając z kolegami - opowiada "rallen".Dziś e-sport to gigant. Światowy dochód z tego rynku ma w tym roku przekroczyć miliard dolarów. Inwestują w niego potężne firmy, koncerny telewizyjne, znane nazwiska - jak choćby Shaquille O'Neal czy DJ Steve Aoki. Własne e-sportowe sekcje zakładają nawet kluby piłkarskie, jak PSG, Schalke, Manchester City i Legia Warszawa Turnieje w "Counter Strike'a", "League of Legends" - starcie zespołów bohaterów, z których każdy posiada różne specjalne zdolności czy "Starcrafta" (strategiczna gra sf) w zeszłym roku oglądało na całym świecie ok. 214 mln osób. W tym ma być ich ok. 240 mln, w 2019 - ponad 300 mln.Kolejki do hali "Spodek" w Katowicach , gdzie w tym roku po raz piąty odbył się wielki turniej Intel Extreme Masters liczyły kilkaset metrów. Ludzie stali i czekali, choć ani w hali, ani w przylegającym do niej budynku Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego, gdzie też odbywały się imprezy towarzyszące, nie było już miejsca.- Sporo kibiców przychodzi w nocy albo wczesnym rankiem i koczuje pod "Spodkiem". Kolejka ustawia się od rana [do puli darmowych biletów - red.] - opowiadali fani, którzy przyjechali do Katowic. Nasi sąsiedzi z pokoju hostelowego. Zresztą o miejsca do noclegu w Katowicach było równie trudno, co o wejście do "Spodka".W pierwszej edycji IEM w 2013 roku imprezę odwiedziło 50 tysięcy osób. W zeszłym roku było to 113 tysięcy. W tym prawdopodobnie padnie rekord.- Patrzę po trybunach i widzę cały przekrój społeczeństwa, łącznie z synami najbogatszych Polaków. Popularność e-sportu rośnie, niedługo będzie tak, że jak pójdziesz na jakąś imprezę do znajomych i powiesz: zajmuję się e-sportem, ktoś odpowie: a, znam, to ten turniej w Spodku. 3-4 lata temu to było nie do pomyślenia - opowiada Adrian Kostrzębski, jeden z organizatorów EMI.Najlepsi gracze, jak sławni piłkarze, są uwielbiani przez publiczność. Też są gwiazdami?- Można powiedzieć. W piątek przyszedłem tu około południa, przez 6 godzin stałem w jednym miejscu, ludzie ciągle podchodzili, żeby pogadać, zrobić sobie zdjęcie, przybić piątkę. Sporo kibiców śledzi, co robimy, wspiera nas i dopinguje - mówi "rallen".- Twoja dziewczyna nie jest zazdrosna o fanki?- Nieraz bywa.Fani i fanki - tak, fanki, bo choć jak wynika z badań firmy PayPal zajmującej się handlem elektronicznym, aż 76 proc. miłośników e-sportu w naszym kraju to mężczyźni - to kobiet na trybunach Spodka było sporo.Paradowali z reguły w koszulkach swych ulubionych teamów. Najwięcej wybrało barwy Virtus.pro. Ten zespół to absolutna counter-strike'owa legenda. To tu grają "pasha" (Jarosław Jarząbkowski), "NEO" (Filip Kubski) czy "TaZ" (Wiktor Wojtas). W tym roku w Katowicach Virtusi, wielokrotni mistrzowie świata, niespodziewanie nie wyszli z grupy. Ale publiczność i tak niemal bez przerwy skandowała nazwę teamu.- Gdyby Virtusi awansowali do dalszych gier, o wiele łatwiej byłoby nam pobić rekord frekwencji. Ale wtedy pewnie okazałoby się, że oba budynki są za małe, by pomieścić wszystkich widzów - mówi Kostrzębski. - Virtusi napędzają cybersport w Polsce, ale jestem zdania, że nie byłoby Virtus.pro bez nas, ani nas bez nich. Tak jak nie byłoby ekstraklasy bez Lecha i Legii i vice versa - dodaje.Dla mojego 16-letniego siostrzeńca nie było żadną tajemnicą, kim jest rallen, w jakim gra teamie, kto jest jego trenerem i jakie ma statystyki. Ale poprosił mnie jednak o koszulkę Virtus.pro.Zaczynali w kafejkach internetowych, jako jedni z dziesiątków tysięcy anonimowych graczy. Teraz żyją z e-sportu