Premier League. Zlatan Ibrahimović zawieszony na trzy spotkania

OFFICIAL: Zlatan Ibrahimovic and Tyrone Mings have both been charged with alleged violent conduct by The FA after Bournemouth vs. Man Utd. pic.twitter.com/v3wqMkRkfR — Squawka News (@SquawkaNews) March 6, 2017

Carragher: "That stamp from Mings was horrific and he deserves a smack for that"pic.twitter.com/HGklFvcFgJ — ?? @ManUtd_HQ ?? (@ManUtd_HQ) March 4, 2017

Skandaliczne sceny na Old Trafford!

Boruc zatrzymał Ibrahimovicia!

W 44. minucie spotkania Ibrahimović uderzył łokciem obrońcę rywala Tyrone'a Mingsa. Sytuacja umknęła uwadze arbitra, który co prawda przeprowadził rozmowę z ostro walcz±cymi od samego pocz±tku piłkarzami, ale na pokazanie kartki się nie zdecydował. To spowodowało, że spraw± mogła zaj±ć się angielska federacja, która w poniedziałek wszczęła ¶ledztwo w tej sprawie.We wtorek po południu Manchester United poinformował, że Ibrahimović został zawieszony na trzy mecze. Kara wejdzie w życie już od najbliższego starcia zespołu Jose Mourinho. Oznacza to, że szwedzki napastnik nie zagra w pucharowym meczu z Chelsea oraz dwóch ligowych meczach z West Bromwich Albion oraz Middlesbrough.Angielska federacja zajęła się także Mingsem. Obrońca Bournemouth kilka chwil przed starciem z Ibrahimoviciem zachował się jeszcze gorzej. 23-letni Anglik przy próbie przeskoczenia nad Szwedem po pojedynku z premedytacj± nadepn±ł mu na głowę. Decyzja w sprawie Mingsa jeszcze nie zapadła.Nadepnięcie na głowę, łokieć na twarz! W meczu Manchesteru United z Bournemouth doszło do skandalicznych scen, a sędzia nawet nie zareagował!Co za interwencja! Artur Boruc obronił rzut karny Zlatana Ibrahimovicia i uratował Bournemouth!