Raw Air. Najbardziej wymagający turniej w historii skoków narciarskich

Pod nazw± Raw Air kryje się aż sze¶ć konkursów Pucharu ¦wiata, w tym cztery indywidualne i dwa drużynowe. Skoczkowie rywalizować będ± w Oslo, Lillhammer, Trondheim oraz na skoczni w Vikersund.Raw Air będzie zdecydowanie najbardziej wyczerpuj±cym turniejem w historii skoków narciarskich. Rywalizacja o zwycięstwo w norweskim cyklu będzie trwała przez dziesięć dni z rzędu, a do klasyfikacji generalnej będ± liczyły się skoki nie tylko z konkursów indywidualnych, ale także kwalifikacji, które na czas Raw Air będ± nazywane prologami. Co ciekawe, do klasyfikacji turnieju będ± liczyły się również indywidualne wyniki z konkursów drużynowych. Premiuje to zawodników, którzy mog± wystawić zespół. Niepocieszony może być na przykład Vincent Sevoie Descombes, który nie ma szans na pojawienie się w konkursach drużynowych, bo Francja ma tylko jednego skoczka prezentuj±cego przyzwoity poziom.Pomysł turnieju Raw Air przez wielu jest porównywany z Turniejem Czterech Skoczni. Na pierwszy rzut oka może tak się wydawać, ale w Raw Air będzie liczyło się aż 16 prób. Cztery prologi, osiem skoków konkursowych i indywidualne wyniki z dwóch konkursów drużynowych. Je¶li dodamy do tego po dwie serie treningowe na każdej skoczni, to okaże się, że w 10 dni najwytrwalsi zawodnicy oddadz± aż 24 skoki.- Najważniejsze jest, żeby wszystko wokół sportowców było tak dobre, jak tylko to możliwe. Logistyka, skocznie, organizacja, hotele, czy pula nagród to nie problem, tylko kwestia wła¶ciwej koncentracji i uwagi z naszej strony - mówi dyrektor norweskich skoków Claus Brede Braathen.Trzej najlepsi skoczkowie pierwszego w historii Raw Air otrzymaj± bardzo wysokie nagrody finansowe. Zwycięzca całego cyklu otrzyma czek na 60 tysięcy euro, a osoby które zajm± kolejno drugie i trzecie miejsce zostan± wynagrodzeni czekami na 30 tysięcy i 10 tysięcy euro. Najlepsza trzydziestka otrzyma także standardowe bonusy od FIS-u. Przypomnijmy, za zwycięstwo w zawodach Pucharu ¦wiata wycenione jest na 10 tysięcy franków szwajcarskich.Ważn± kwesti± turnieju Raw Air s± także długie i wyczerpuj±ce podróże. Rywalizacja rozpocznie się w najbliższy pi±tek w Oslo, następnie skoczkowie musz± przejechać 185 kilometrów do Lillehammer. Kolejnego dnia czeka ich ponad trzysta kilometrów drogi do Trondheim. Finał odbędzie się w Vikersund, które jest położone na południu Norwegii . To będę zdecydowanie najdłuższa podróż, bo Trondheim i Vikersund dzieli ponad pięćset kilometrów. Organizatorzy turnieju Raw Air planowali transport kolejowy między kolejnymi przystankami imprezy, ale według nieoficjalnych informacji nie udało im się załatwić wszystkim formalno¶ci. W tym roku krótsze odcinki będ± pokonywane wynajętymi autobusami, a najdłuższ± podróż skoczkowie pokonaj± samolotem. Trzeba jednak pamiętać, że je¶li kto¶ chce wygrać w całym turnieju, to musi brać udział w prologach, które odbęd± się kilka godzin po przyjeĽdzie do nowego miasta.Pierwsza edycja turnieju Raw Air rozpocznie się w najbliższy pi±tek (10.03), wła¶nie wtedy odbędzie się prolog do niedzielnych zawodów w Oslo. Na sobotę zaplanowano konkurs drużynowy. Wielki finał imprezy odbędzie się 19 marca na największej skoczni ¶wiata w Vikersund.Terminarz konkursów Raw Air:10 marca - prolog w Oslo11 marca - drużynowy w Oslo12 marca - indywidualny w Oslo 13 marca - prolog w Lillehammer 14 marca - indywidualny w Lillehammer15 marca - prolog w Trondheim16 marca - indywidualny w Trondheim17 marca - prolog w Vikersund (loty)18 marca - drużynowy w Vikersund (loty)19 marca - indywidualny w Vikersund (loty)