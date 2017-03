Skoki narciarskie. Kolejny zakład burmistrza Wisły z Piotrem Żyłą

- Do pierwszego zakładu podeszli¶my z przymrużeniem oka, ale z drugiej strony wiem, że Piotrek czasem potrzebuje takiej mobilizacji. W Lahti nawet Adam Małysz wytkn±ł mu zbyt luĽne podej¶cie do startu i to poskutkowało - powiedział samorz±dowiec.Bujok powiedział, że obecne wyzwanie jest nieco trudniejsze, bo Żyle brakuje sporo punktów. - Dla niego wszystko jest jednak możliwe - dodał burmistrz.Zawodnik z Wisły jest aktualnie 11. w klasyfikacji P¦. Od Niemca Andreasa Wellingera, który jest szósty, dzieli go 319 pkt. Do końca cyklu pozostało jeszcze sze¶ć konkursów indywidualnych.Stawk± zakładu będzie czas, jaki Żyła po¶więci na spotkania z kibicami podczas imprezy 6 maja w centrum Wisły. Skoczek będzie jej głównym bohaterem. - Chciałbym, aby było go jak najwięcej - zadeklarował burmistrz.Poprzedni zakład - o medale M¦ w Lahti - burmistrz przegrał. Skoczek w Wisły przywiózł dwa kr±żki, br±z indywidualnie i złoto w drużynie. Żyła w nagrodę mógł wybrać artystę, który wyst±pi 6 maja . - Piotrek zaproponował Czadomana, który zgodził się już wyst±pić, lub Zenka Martyniuka, który niestety 6 maja ma już inne plany. Medale były dwa, więc chcieliby¶my, aby wyst±pił jeszcze jeden wykonawca. Zastanawiamy się nad Maryl± Rodowicz, Michałem Szpakiem, może zespołem Zakopower. Muszę to u¶ci¶lić z Piotrem - powiedział Bujok.Burmistrz przyznał, że zanim skoczek zaproponował wykonawców, drżał nieco o jego wybór. - Obawiałem się, że może wywin±ć psikusa proponuj±c artystę, który wykroczy poza nasze możliwo¶ci, choćby Rolling Stones czy U2. Wprawdzie wcze¶niej rozmawiali¶my o możliwo¶ciach i większego zagrożenia nie było, ale Piotrkowi różne pomysły potrafi± przyj¶ć do głowy. Z drugiej strony jako podatnika powinno go interesować, aby nie pogr±żyć budżetu miasta - dodał żartem Bujok.Dzień z Piotrem Żył± zaplanowano na 6 maja. Będzie obfitował w imprezy sportowe i kulturalne. Skoczek spotka się z kibicami. Odsłoni też po¶więcon± mu tablicę w Alei Gwiazd Sportu na głównym deptaku w Wi¶le. Uhonorowani w ten sposób zostali już m.in. olimpijczycy Adam Małysz, Jan Legierski i Jan Kawulok, paraolimpijczyk Janusz Rokicki oraz trenerzy Apoloniusz Tajner i Jan Szturc. Cało¶ć zwieńczy koncert artystów wybranych przez Żyłę.