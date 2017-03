Napoli - Real. Piłkarze Realu nie mogli pospać przed meczem. Wszystko przez kibiców Napoli

Choć w Madrycie neapolitańczycy ulegli Realowi 1:3, sympatycy klubu wci±ż wierz± w odrobienie strat i wywalczenie awansu do ćwierćfinału rozgrywek. Wierz± do tego stopnia, że posuwaj± się do najróżniejszych sztuczek, by pomóc swoim piłkarzom w osi±gnięciu tego celu. W nocy z poniedziałku na wtorek grupa około stu fanów Napoli hałasowała pod hotelem, w którym nocowali Królewscy, próbuj±c utrudnić piłkarzom rywala spokojny sen i regenerację przed spotkaniem.Kibice gło¶no ¶piewali, odpalali fajerwerki, uderzali patelniami, a nawet używali klaksonów w swoich samochodach. Wszystko po to, by podopieczni Zinedine'a Zidane'a nie mogli zaznać snu - donosi hiszpański dziennik "Marca".Fani prawdziwy popis zamierzaj± jednak dać dopiero na stadionie. Królewskim maj± zgotować "prawdziwe kibicowskie piekło", jak opisuje to serwis okdiario.com. Znani z fanatycznego dopingu neapolitańczycy zamierzaj± zrobić wszystko, co w ich mocy, by poprowadzić Napoli do zwycięstwa i awansu.Pocz±tek meczu Napoli - Real o godz. 20.45. Relacja w serwisie Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.