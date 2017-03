Miroslav Radovic przedłużył kontrakt z Legią

W tym sezonie rozegrał 23 oficjalne spotkania i zdobył 11 bramek. Ostatnio, pod nieobecno¶ć kontuzjowanego Jakuba RzeĽniczaka, był kapitanem drużyny.Znany z ambicji i przebojowo¶ci Radovic był piłkarzem warszawskiego klubu od 2006 roku. Dwukrotnie zdobył z Legi± mistrzostwo kraju, cztery razy sięgn±ł po Puchar Polski, a raz po Superpuchar. Ł±cznie we wszystkich rozgrywkach wyst±pił w ponad 300 meczach warszawskiej ekipy. lutym 2015 roku Serb przeniósł się do chińskiego Hebei China Fortune. PóĽniej jego pracodawc± była słoweńska Olimpija Lublana, a przed powrotem na Łazienkowsk± był w Partizanie Belgrad.Broni±ca tytułu Legia jest po 24 kolejkach czwarta w tabeli. Do lidera Lechii Gdańsk traci cztery punkty.