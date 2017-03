Skandal na Wyspach. Uzależniony od hazardu menedżer oszukał medalistę olimpijskiego

Stone pocz±tkowo twierdził, że pieni±dze sportowca ulokował w złej inwestycji. Gdy jednak Rutherford poprosił swoich księgowych o przeprowadzenie audytu, przyznał się do oszustwa. Do tego, że przywłaszczył pieni±dze (w sumie 48 tys. funtów), które potem przetracił na grach hazardowych.



Dzięki pomocy przyjaciół i rodziny Stone spłacił sportowca, ale kary nie unikn±ł. Brytyjski s±d skazał go na 18 miesięcy więzienia.



Rutherford to brytyjski skoczek w dal. Mistrz olimpijski z Londynu 2012, mistrz ¶wiata z Pekinu 2015 i Europy z 2014 i 2016. Z agencj± Stone'a współpracował od 2009 r.



Oprócz Rutherforda jego klientami byli także inni brytyjscy sportowcy. Nicola Adams - pię¶ciarka, mistrzyni olimpijska z Londynu i Rio. A także Lous Smith - gimnastyk, czterokrotny medalista olimpijski z Pekinu, Londynu i Rio.