Napoli - Real. Konflikt w Napoli przed najważniejszym meczem od 30 lat. To pomoże Realowi?

Spór, którego nie potrzebuje Neapol

Pozorna zgoda

Na Estadio Santiago Bernabeu Napoli uległo w pierwszym spotkaniu Realowi 1:3, ale przed rewanżem w Neapolu wszyscy wierz± w możliwo¶ć odwrócenia losów dwumeczu. - Jest tutaj sporo nadziei. Całe miasto czekało na taki mecz od blisko 30 lat. Nie jeste¶my faworytem, ale chcemy powalczyć. Kibice stworz± gor±c± atmosferę - powiedział telewizji Cuatro bramkarz Napoli Pepe Reina.Choć nadzieje na sukces s± duże, starcie z Królewskimi przychodzi dla neapolitańczyków w najgorszym możliwym momencie. Klub boryka się z problemami wewnętrznymi w postaci tarć na linii trener-prezes, które przybrały na sile po meczu w Madrycie.- Chłopcy nie pokazali neapolitańskiej charyzmy. Zostali rozjechani przez potwora jakim jest Real. Czasem należy zmienić taktykę, nie grać wysokim pressingiem i nie eksperymentować ze składem przed takim starciem. Klub i fani nie s± głupi, chcemy wiedzieć, dlaczego niektórzy nie zagrali. Dzisiaj nie wiem, po co inwestowałem tyle pieniędzy w niektórych graczy - mówił zaraz po porażce w stolicy Hiszpanii Aurelio De Laurentiis, prezes Napoli, w rozmowie z "La Repubblica".Podważaj±c decyzje szkoleniowca Maurizio Sarriego, włodarz rozpocz±ł mał± wojnę domow±. Sarri słów tych nie skomentował, ale z relacji włoskich mediów wynika, że poczuł się nimi urażony, podobnie zreszt± jak piłkarze, którzy w swojej ocenie dali z siebie w Madrycie wszystko."La Repubblica" podkre¶la, że do nawi±zania walki z triumfatorami ostatniej edycji Ligi Mistrzów potrzebna będzie nie tylko wybitna gra zawodników, ale i zgoda w klubie. Do rozmów pomiędzy Sarrim a De Laurentiisem zakończonych rozejmem miało co prawda doj¶ć po ligowym zwycięstwie neapolitańczyków nad Rom±, ale zdaniem "Gazzetta dello Sport" porozumienie to jest "jedynie fasad±". Stosunki obu panów wci±ż s± napięte, a przyszło¶ć Sarriego w klubie niepewna. Wybuchowego De Laurentiisa uspoki jedynie zwycięstwo z Realem.