Premier League. Kuzyn obrońcy Manchesteru United zastrzelony w Argentynie przez policjanta

Do tragedii doszło w La Placie, nieopodal Buenos Aires . 17-letni Geronimo Rojo wraz z 26-letnim koleg± Ivanem Rodrigo Barbos± próbowali obrabować taksówkarzaTo im się nie udało, ale szybko obrali nowy cel. Padło na 50-letniego Raula Anibala Diaza. Nie wiedzieli jednak, że maj± do czynienia z emerytowanym policjantem.Diaz, działaj±c w obronie własnej, oddał w kierunku młodych mężczyzn kilka strzałów. Barbosa zgin±ł na miejscu, Rojo postrzelony w ramię trafił do szpitala San Martin, gdzie zmarł siedem godzin póĽniej.Marcos Rojo piłkarzem Manchesteru United jest od 2014 r. Na Old Trafford trafił ze Sportingu, kosztował 16 mln funtów.