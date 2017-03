Premier League. Z Archiwum X: Dziwne rękawice Petra Cecha

Arsenal goalkeeper Petr Cech debuted strange L120 gloves going halfway up his forearms against Liverpool https://t.co/eS14xutFNe — MailOnline Sport (@MailSport) 6 marca 2017

Dekady temu sprzęt golkipera stanowiła para wełnianych rękawiczek, które miały ogrzewać dłonie i pomagać sprawniej łapać piłkę. Nie my¶lano wówczas o ochronie palców czy nadgarstków.Ale technologia bardzo poszła do przodu. Pionierem w jej testowaniu jest Cech. Od 2007 r. czeski bramkarz gra w specjalnym kasku, który stał się jednym z jego znaków rozpoznawczych. Kolejnym mog± być przedziwne rękawice - Puma, model: evoDISC - które bramkarz założył w ostatnim meczu Arsenalu z Liverpoolem.Szczególn± uwagę zwraca ich długo¶ć, bo rękawice sięgaj± dalej za nadgarstek, niż standardowy sprzęt.Rękawice nie posiadaj± paska z rzepem. Ale za to zamontowano w nich specjalny system - obrotow± tarczę, która po przekręceniu w odpowiedni± stronę, zaciska się na nadgarstku i zapewnia lepsz± ochronę niż zwykły pasek. Co pomaga - jak tłumaczy producent - w złapaniu nawet najtrudniejszych strzałów.Cena rękawic w przeliczeniu z funtów na złotówki, to około 600 zł. Nowe rękawice Cechowi jednak nie pomogły. Nie uchroniły Arsenalu od straty trzech goli w konfrontacji z Liverpoolem. Kanonierzy w weekend przegrali na Anfield 1:3.