Siatkówka. Final Six Ligi Światowej na stadionie piłkarskim

Po zmianie płci występuje w lidze żeńskiej

Co zostało z bielskiej siatkówki?

Znokautował rywala swoim atakiem [WIDEO]

W wyj±tkowy sposób uczcili Międzynarodowy Dzień Pizzy [WIDEO]

Warto przypomnieć, że to Polska była pierwszym krajem, który zdecydował się na rozgrywanie siatkarskiego meczu na stadionie piłkarskim - zrobiła to z okazji inauguracji mistrzostw ¶wiata w 2014 roku. Spotkanie otwarcia pomiędzy Polsk± a Serbi± obejrzało wtedy ponad 60 tysięcy kibiców.Tym razem przywilej organizacji tej imprezy już po raz szósty przypadł Brazylii. Rozgrywki Final Six Ligi ¦wiatowej w dniach 4- 8 lipca odbęd± się na stadionie piłkarskim Arena da Baixada w Kurytybie, który pomie¶cić może około 35 tysięcy widzów.Po raz ostatni finały go¶ciły w Brazylii w 2015 roku, w Rio de Janeiro (wygrali Francuzi, drudzy byli Serbowie, a USA pokonało Polaków w meczu o 3. miejsce). Wcze¶niej Canarinhos go¶cili tę imprezę w 2002 roku w Belo Horizonte, Rio de Janeiro (1995, 2008), a także Sao Paulo (1993 rok).Rok temu Final Six Ligi ¦wiatowej odbyło się w Krakowie , lecz podopieczni Stephane'a Antigi i Philippe Blain nie grali o medale. Pod wodz± Ferdinando De Giorgiego polska reprezentacja postara się poprawić wynik . W innych zespołach również doszło do roszad w sztabie trenerskim. Gospodarzy Final Six nie poprowadzi już Bernardo Rezende, a Rosjan Władimir Alekno.***Wcze¶niej mężczyzna, teraz kobieta. Tiffany Pereira de Abreu zmienia oblicze ¶wiatowej siatkówki, będ±c pierwsz± zawodniczk±, która przeniosła się z rozgrywek męskich do żeńskich. Dwa lata temu przeszła operację zmiany płci. Dzi¶ gra w lidze włoskiej.Jedno miasto, dwa kluby i przeszło¶ć, w której jest do czego nawi±zywać. O sukcesach, europejskich pucharach i trofeach krajowej ligi w Bielsku-Białej dawno jednak zapomniano. Co zostało z bielskiej siatkówki.Nikola Jovović zdecydowanie nie miał szczę¶cia podczas meczu Monza - Modena. Został brutalnie posłany na parkiet po potężnym ataku Earvina N'Gapetha. 9 lutego cały ¶wiat obchodził Międzynarodowy Dzień Pizzy. ¦więtowała również ONICO AZS Politechnika Warszawska! Z tej okazji trener Jakub Bednaruk, Andrzej Wrona oraz sieć Domino's Pizza dostarczyli pizzę najbardziej kreatywnym kibicom Inżynierów.