Robert Lewandowski dostał propozycję od polskiego rządu. Odmówił

Propozycja padła kilka tygodni temu. Z przedstawicielami Lewandowskiego kontaktowało się Ministerstwo Rozwoju wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Resort chciał, by gwiazda Bayernu Monachium została twarz± naszej delegacji na kwietniowych Targach Hanowerskich. Piłkarz z racji obowi±zków, meczów co trzy dni, jednak odmówił - czytamy w WP SportoweFakty Targi Hanowerskie (Hannover Messe), czyli Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Technologii Przemysłowych to największa tego typu impreza na ¶wiecie. Co roku odwiedza j± ponad 200 tysięcy zwiedzaj±cych, a swoje oferty przedstawia nawet ponad 5 tys. wystawców. Polska w zeszłym roku miała stoisko o powierzchni 100 metrów kwadratowych.W tym roku Polska jest państwem partnerskim targów. Targi w Hanowerze odbęd± się w dniach 24- 28 kwietnia