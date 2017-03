Biegi narciarskie. Złe wieści dla Therese Johaug: FIS chce za wykryty u niej clostebol surowszej kary niż 13 miesięcy dyskwalifikacji

Co to oznacza dla Johaug?

Komisja dopingowa FIS po przeanalizowaniu dokumentów sprawy Johaug - wykryto u niej steryd anaboliczny clostebol, biegaczka tłumaczy, że substancja była w kremie na oparzenia, podanym podczas zgrupowania we Włoszech przez lekarza kadry - uznała, że 13 miesięcy dyskwalifikacji od norweskiej federacji sportu (NIF) to zbyt krótka dyskwalifikacja.- Ten werdykt nie odzwierciedlił faktu, że Johaug nie odczytała ostrzeżenia dopingowego na opakowaniu kremu, mimo że to lekarstwo było jej nieznane, i zakupione zagranic± - to główny powód odwołania FIS.To podpowiada, że Międzynarodowa Federacja Narciarska jest gotowa przyj±ć, jak przekonuje Norweżka, że zażycie dopingu było nie¶wiadome, ale nie zgadza się z ocen± stopnia zaniedbań, do jakich dopu¶ciła się w tej sprawie Johaug.Za nie¶wiadome zażycie tak ciężkiego dopingu grozi od roku do dwóch lat dyskwalifikacji (za ¶wiadome - do czterech lat). - Kara jest w dolnym przedziale możliwych sankcji - tłumaczy FIS. Federacja nie będzie udzielać dalszych komentarzy, póki sprawy nie rozs±dzi Trybunał Arbitrażowy w Lozannie.Podczas jej rozprawy dopingowej w Norwegii prowadz±cy sprawę sędzia przypomniał, że w sprawach podobnych do przypadku Johaug Trybunał Arbitrażowy orzekał kary ok. 16 miesięcy dyskwalifikacji. A to oznaczałoby, że Johaug może wrócić do startów dopiero w lutym 2018 roku, tuż przed igrzyskami w Pjongczang, a wówczas nie tylko przygotowanie do igrzysk byłoby bardzo trudne, ale i samo zakwalifikowanie się do nich stanęłoby pod znakiem zapytania.***Lekarz wpędził j± w kłopoty, daj±c steryd. Zwi±zek narciarski nie zadbał, żeby j± dobrze przeszkolić w sprawach dopingu. I tylko Therese Johaug jest niewinna, a cierpi - tak wygl±dała jej obrona podczas rozprawy dopingowej.- Je¶li zostanę zdyskwalifikowana na 14 miesięcy, ledwo zd±żę się zakwalifikować do igrzysk. Je¶li na choćby dwa miesi±ce dłużej, igrzyska w Pjongczang mi przepadn± - mówiła Therese Johaug podczas rozprawy dopingowej w Oslo Międzynarodowa komisja ¶ledcza, powołana w celu zbadania masowego stosowania przez Norwegię lekarstw na astmę w¶ród biegaczy narciarskich, przedstawiła w czwartek końcowy raport, w którym stwierdziła, że w tych praktykach nie znalazła nic niezgodnego z prawem.