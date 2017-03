Boks. Szykuje się wielki comeback! Tyson Fury ogłosił datę swojego powrotu na ring

Tyson Fury to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w ¶wiecie sportu. W listopadzie 2015 roku sprawił ogromn± sensację, pokonuj±c na gali w Dusseldorfie Władimira Kliczkę i odbieraj±c mu pasy mistrzowskie WBA, WBO i IBF.Niedługo potem, zamiast kontynuować fantastyczn± passę zwycięstw (25 z rzędu i ani jednej porażki), Brytyjczyk stoczył się na samo dno. Tytuł mistrza ¶wiata IBF został mu odebrany, a sam dobrowolnie zrezygnował z pasów WBA i WBO tłumacz±c to depresj± Jakby tego było mało, wpadł także podczas kontroli antydopingowej, a następnie przyznał się do my¶li samobójczych i zażywania kokainy.Kariera zawodowa Fury'ego o mało co nie legła w gruzach, lecz w mediach społeczno¶ciowych jest on wci±ż bardzo aktywny. Nie było jednak wiadome, czy kiedykolwiek wróci jeszcze na ring.W±tpliwo¶ci kibiców za po¶rednictwem Twittera rozwiał sam "Olbrzym z Wilmslow". - Szef powróci 13 maja , trwaj± poszukiwania przeciwnika. Więcej informacji wkrótce. Dbajcie o pasy, póki należ± one do Króla. Ktokolwiek je teraz posiada - przyjdę po ciebie! - napisał Fury.Powyższy wpis wzbudził niesamowite emocje na całym ¶wiecie. Jedni krytykuj± 28-latka i uważaj±, że nic już nie osi±gnie, inni za¶ mocno go wspieraj± i życz± powodzenia w odzyskaniu mistrzowskich tytułów. Jego powrót po 17-miesięcznej przerwie będzie z pewno¶ci± wielkim wydarzeniem nie tylko sportowym, ale także komercyjnym.