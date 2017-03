Premier League. Chelsea wygrywa derby i ucieka rywalom

Król Artur!

Ibra się bawi

Chelsea, która od 1 paĽdziernika ubiegłego roku przegrała tylko jeden mecz w Premier League , wyszła na prowadzenie po doskonałej kontrze zapocz±tkowanej przez przechwyt N'Golo Kante. Potem piłkę rozegrali między sob± Pedro i Eden Hazard, a akcję wykończył Belg. Piłkarze Antonio Conte mogli przed przerw± podwyższyć prowadzenie, ale Diego Costa nie zdołał sięgn±ć piłki po zagraniu Hazarda.W 50. minucie reprezentantowi Hiszpanii już niczego nie zabrakło - piłkarz po do¶rodkowaniu Cesca Fabregasa trafiła do Costy, który strzelił swego 18. gola w sezonie.West Ham walczyło do końca, ale nagrod± była tylko jedna bramka, która w doliczonym czasie meczu zdobył Argentyńczyk Manuel Lanzini.To 21. zwycięstwo Chelsea w sezonie. Bilans piłkarzy Conte to również trzy remisy i trzy porażki.W tej kolejce swoje mecze wygrały również Tottenham (z Evertonem 3:2) oraz sklasyfikowane na kolejnych miejscach zespoły Manchesteru City i Liverpoolu. "The Citizens" pokonali na wyjeĽdzie Sunderland 2:0, natomiast "The Reds" w hicie weekendu wygrali przed własn± publiczno¶ci± z Arsenalem 3:1.City ma 55 punktów i jeden zaległy mecz, Liverpool zgromadził 52 w 27 występach.