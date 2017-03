Ekstraklasa. Pogoń - Wisła Płock 1:1. Dziesięć żółtych kartek

Dla obu drużyn był to mecz rozpoczynaj±cy rywalizację o być albo nie być w górnej ósemce tabeli po zakończeniu rundy zasadniczej. W tym roku oba zespoły zdobyły po cztery punkty, ale to Wisła ostatnio wygrała swój mecz z Zagłębiem (2:1) i była w lepszych nastrojach. Szczecinie za to nastroje były fatalne. Po dwóch porażkach z Lechem (po 0:3) sektor najwierniejszych fanów Portowców pozostał pusty. Zamiast tego na płocie zawisł napis: "Brak ambicji = brak dopingu", a że w drużynie gra coraz więcej obcokrajowców, także w języku angielskim: "No Ambition = No Support". Po tym meczu trudno liczyć na to, by nastawienie kibiców do drużyny się zmieniło.Kazimierz Moskal krytykowany za brak zmian w meczu pucharowym w Poznaniu , tym razem nieco przetasował składem. Wprawdzie debiut Davida Niepsuja w obronie wymusiła kontuzja Ricardo Nunesa, ale już postawienie na Sebastiana Rudola na stoperze w zastępstwie Mateusza Matrasa, przesunięcie Nadira Ciftciego do ataku, wycofanie Adama Fr±czczaka na skrzydło i posadzenie na ławce Adama Gyurcso, to już autorskie pomysły trenera gospodarzy.Trener płocczan Marcin Kaczmarek dokonał tylko jednej zmiany - też wymuszonej. Kontuzjowanego Arkadiusza Recę zast±pił Damian Piotrowski.W bezbarwnej pierwszej połowie meczu nieco lepiej prezentowali się wi¶lacy i to oni schodzili na przerwę prowadz±c 1:0. Gol padł w 42. min. Z głębi pola z rzutu wolnego centrował Dominik Furman, Jose Kante z woleja zagrał w pole bramkowe, a tam w zamieszaniu Przemysław Szymiński wepchn±ł piłkę do siatki.Przegrana pierwsza połowa sprowokowała Moskala do wprowadzenia dwóch zmian w składzie. W szatni pozostali dwaj najnowsi zawodnicy szczecińscy Mate Cincadze i Ciftci, a na boisko wybiegli Matras i Gyurcso.Portowcy ruszyli do ataków, ale strzały były zbyt słabe, niecelne lub blokowane. Seweryna Kiełpina pokonać próbowali Delew (47 min), Drygas (56), Rudol (58), Fr±czczak (59). Bliżej gola był Dominik Furman z Wisły, który bezpo¶rednio z rzutu rożnego trafił w poprzeczkę (63. min.).Wyrównanie padło po stałym fragmencie gry . Po faulu Damiana Byrtka na Fr±czczaku z rzutu wolnego idealnie na głowę Jarosława Fojuta zacentrował Gyurcso, a że żaden z obrońców Wisły nie wyskoczył do piłki, stoper Pogoni nie miał problemu z umieszczeniem jej w bramce. Fojut swojego gola zadedykował Miroslavowi Covilo z Cracovii, z którym zderzył się głow±, w efekcie czego Bo¶niak na dłużej jest kontuzjowany.Gospodarze do końca meczu próbowali wywalczyć zwycięstwo. Najbliżej zdobycia zwycięskiego gola byli Rudol i Dawid Kort w doliczonym czasie gry. W obu przypadkach Kiełpin zdołał sparować strzały i uratować punkt dla swego zespołu.