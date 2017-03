Ekstraklasa. Jasmin Burić z polskim obywatelstwem!

Po zakończeniu kariery, "Jasiu" nie tylko chce zostać w Polsce, ale też zaj±ć się szkoleniem młodzieży w Lechu. Już wcze¶niej składał podobny wniosek, ale prezydent Bronisław Komorowski odrzucił go bez podania przyczyn (nie ma takiego zwyczaju).Kibice "Kolejorza" prowadzili nawet w mediach społeczno¶ciowych akcję #PaszportDlaJasia. Walkę o obywatelstwo dla niego prowadził również klub.Taki obrót spraw oznacza dla Buricia szansę na powrót do podstawowego składu Lecha. W ekstraklasie wystawić można jednocze¶nie jedynie dwóch piłkarzy spoza Unii Europejskiej. ¦wietnie posługuj±cy się językiem polskim zawodnik nie będzie już zajmował jednego z nich.29-latek dwa razy (w ci±gu dziewięciu lat) wyst±pił w reprezentacji Bo¶ni i Hercegowiny.Trzy wiosenne kolejki wystarczyły Lechowi Poznań, by wskoczyć na podium ligowej tabeli. Styl gry podopiecznych Nenada Bjelica każe upatrywać w Kolejorzu jednego z kandydatów do mistrzostwa.Dobra pierwsza połowa, słabsza druga. Ale jest zwycięstwo, drugie w tym roku. W pi±tek Legia Warszawa pokonała na wyjeĽdzie Zagłębie Lubin 3:1.