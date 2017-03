NBA. New York Knicks wyłączyli muzykę. "To brak szacunku, niedorzeczność. Pomysł do śmietnika"

This is awesome. I wish all games were like this. Let the fans make the noise, not the arenas artificially. Great idea, @TheGarden pic.twitter.com/Koptdva8p2 — Tim Bontemps (@TimBontemps) March 5, 2017

Madison Square Garden to jedno z kultowych miejsc dla kibiców sportu. To arena największych walk bokserskich, wielkich meczów hokejowych czy koszykarskich. Wielkie gwiazdy NBA chełpi± się tym, ile w nowojorskiej hali rzucały punktów. Czy to było 61 punktów Kobe Bryanta w 2009 roku, czy 11 "trójek" Stephena Curry'ego w 2013, Michael Jordan zdobywaj±cy 55 punktów w swoim pierwszym powrocie do NBA w 1995 roku czy Reggie Miller rzucaj±cy osiem punktów w dziewięć sekund w play-off z Knicks kilka tygodni póĽniej.W niedzielę w miejscu okre¶lanym jako "Mekka koszykówki" przeprowadzono przedziwny test. Przed meczem New York Knicks z Golden State Warriors, transmitowanym na cały ¶wiat, a w USA pokazywanym w otwartej ogólnokrajowej telewizji, na wielkich ekranach w hali pojawił się komunikat: "Pierwsza połowa dzisiejszego meczu nie będzie zawierała muzyki, wideo oraz elementów rozrywkowych, tak by¶cie mogli poczuć grę w jej najczystszej postaci. Cieszcie się dĽwiękami gry"Wszyscy byli tym zaskoczeni. Organizatorzy meczu nie informowali o tym wcze¶niej ani kibiców, ani koszykarzy. "To była decyzja New York Knicks" - o¶wiadczyła NBA. A rzecznik prasowy nowojorskiej drużyny odmówił udzielania odpowiedzi na pytania dziennikarzy.Przed meczem Mellisa Etheridge za¶piewała hymn a cappella, a prezentacja zawodników była pozbawiona oprawy. Przez cał± pierwsz± połowę było słychać tylko to, co się działo na parkiecie i na trybunach. Nie było nie tylko muzyki w pierwszych sekundach akcji, ale też stymulacji dopingu, występów cheerleaderek, rozdawania koszulek czy tzw. kiss-cam. Nie było też gry ¶wiatłami. Zamiast tego pisk butów, dĽwięk piłki odbijaj±cej się od parkietu, ale i okrzyki kibiców, którzy próbowali wyprowadzić z równowagi graczy Warriors. Najdonio¶lej rozbrzmiewały sędziowskie gwizdki.Mecz w odbiorze był dziwny zarówno przed telewizorem jak i w hali. Kibice, którzy nie s± do braku całej tej otoczki przyzwyczajeni, byli skonsternowani, przez pierwsz± kwartę więcej było słychać rozmów z trybun niż żywiołowych reakcji na to, co działo się na parkiecie. To się zmieniło dopiero w drugiej kwarcie. Podobnie było z koszykarzami, którzy w pierwszej czę¶ci meczu sprawiali wrażenie wytr±conych z równowagi. Pudłowali w najprostszych sytuacjach, tracili mnóstwo piłek, ale po czasie odzyskali rytm."Atmosfera była jak na pogrzebie" - napisał tabloid "NY Daily News". Koszykarzom też się nie podobało. Rzucaj±cy Knicks Courtney Lee powiedział, że brak muzyki i wsparcia kibiców pozbawił ich przewagi własnego parkietu. Knicks przegrywali po pierwszej kwarcie różnic± 11 punktów, ale do przerwy mieli punkt zaliczki. Ostatecznie przegrali z najlepsz± drużyn± NBA 105:112.- Grało się dziwnie - dodał Kristaps Porzingis, jego kolega z zespołu. - Było po prostu inaczej. Nic więcej o tym nie powiem - stwierdził Carmelo Anthony.Najostrzej wypowiedział się Draymond Green z Warriors. - Dowiedzieli¶my się o tym tuż przed meczem. To zmieniło wszystko. Było bardzo Ľle. Oni nie próbowali wpłyn±ć na nas, ale to zepsuło cały mecz. Widzieli¶cie pierwsz± kwartę? Ona była po prostu zła, nie było rytmu w grze. To wszystko robi różnicę w grze. To tak jak z trenowaniem wieczorem. Wł±czasz muzykę, by poczuć rytm i czuć się dobrze. Ten pomysł nadaje się do ¶mietnika - mówił zniesmaczony podkoszowy Warriors.- Brak muzyki zmienił wszystko. To był brak szacunku dla wszystkich tych, którzy tak napracowali się nad zmian± wizerunku ligi od strony rozrywkowej. Starasz się co¶ zmienić po to, żeby co¶ poprawić, a nie po to, by wrócić do tego, co było kiepskie. Komputery robi± teraz za nas wszystko, więc po co wracać do czasów z kartk± i notatnikiem? To było niedorzeczne - dodał.- Było bardzo dziwnie. Normalnie tego wszystkiego nie doceniasz, bo ta cała otoczka po prostu jest. Nie my¶lisz o tym do momentu, aż tego zabraknie. Wolałem atmosferę z drugiej połowy, gdy była już muzyka - stwierdził Steve Kerr, trener Warriors.- To było jak na szkolnej gierce treningowej, gdy na hali jeste¶ tylko ty i twoi koledzy - mówił Stephen Curry.Sprawa rozpaliła też komentatorów stacji ABC, którzy pracowali przy niedzielnym meczu. Jeff Van Gundy, który na przełomie wieków był trenerem m.in. Knicks, a od lat jest ekspertem ESPN po kilka razy zmieniał zdanie, czy woli mecze z cał± otoczk± czy nie. Pocz±tkowo był entuzjast± rozwi±zania, by grać bez muzyki, ale w trakcie meczu chciał już by rozrywka wróciła jako element meczu.- NBA to nie tylko to, co się dzieje na parkiecie, ale i cała otoczka. Ogl±damy tę ligę także ze względu na wyj±tkow± atmosferę, atrakcje dla kibiców, to co się dzieje poza parkietem. To wszystko wpływa na nasz odbiór i sprawia, że NBA jest tak wyj±tkowa. Bez muzyki i efektów dĽwiękowych to nie to samo, choć nadal ogl±damy najlepszych graczy ¶wiata - tłumaczy Michał Pacuda z Probasket.pl, który komentował niedzielny mecz Knicks - Warriors w Canal+ Sport.- Dla komentatora najważniejsza jest atmosfera i tempo meczu. Zwłaszcza, gdy s± to spotkania rozgrywane wczesnym popołudniem amerykańskiego czasu, gdy koszykarze w pierwszej kwarcie musz± złapać rytm, a kibice powoli wypełniaj± trybuny. Muzyka i efekty dĽwiękowe pomagaj± budować tę atmosferę. Pozwalaj± wczuć się kibicom w to, co dzieje się na parkiecie. Nie wydaje mi się, żeby koszykarzom przeszkadzało, że co¶ leci z gło¶ników w pierwszych sekundach akcji. S± tak skupieni na grze, że kiedy s± na parkiecie, to często nie wiedz±, nie czuj±, co się dzieje wokół - dodaje.Entuzjastów pomysłu Knicks zbyt wielu nie ma. Trudno spodziewać się, by mecze NBA z samymi "dĽwiękami koszykówki", wróciły na stałe.