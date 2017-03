Artur Boruc wyróżniony przez "La Gazzettę dello Sport"! Miejsce w zespole weekendu w Europie

Boruc zrezygnował z gry w reprezentacji

Najlepsze interwencje Boruca w kadrze

Kadrowicze żegnaj± Artura Boruca. Dzięki Lala za wszystko

Sławomir Peszko zdradza, jakie smsy wymienił z Borucem

Największa włoska gazeta sportowa co tydzień wybiera najlepszy zespół złożony z piłkarzy graj±cych w ligach europejskich (poza włosk±). W bramce postawiono na Artura Boruca (nota 8), który obronił rzut karny wykonywany przez Zlatana Ibrahimovicia oraz zatrzymał pięć innych strzałów na bramkę, dzięki czemu uratował Bournemouth punkt na Old Trafford.Najwyżej oceniono Lionela Messiego, który strzelił dwa gole dla Barcelony z Celt± Vigo (5-0). Również dwie bramki zdobył Karim Benzema Realu Madryt , który został oceniony tylko trochę niżej za mecz z Eibarem (4-1).Artur Boruc już nie zagra z orzełkiem na piersi. Bramkarz angielskiego Bournemouth za po¶rednictwem oficjalnej strony klubu ogłosił zakończenie kariery reprezenentacyjnej. W kadrze wyst±pił 64 razy.Może jako¶ć poniższych nagrań nie jest najlepsza, za to jako¶ć interwencji - najwyższa! Przypomnijmy sobie jak Boruc dwoił się i troił w meczu z Niemcami na M¦ 2006 albo zatrzymywał Klasnicia w sytuacji sam na sam na Euro 2008 w meczu z Chorwacj±.Artur Boruc w ¶rodę ogłosił na swoim koncie na Instagramie zakończenie reprezentacyjnej kariery. Jego koledzy z kadry nie omieszkali podziękować mu za lata wspólnej gry.Boruc swoj± decyzj± zaskoczył nawet najbliższych kolegów z kadry. Sławomir Peszko w rozmowie ze Sport.pl podkre¶la, że do¶wiadczony bramkarz mimo że nie grał, to na zgrupowaniach ci±gle był ważnym punktem zespołu.