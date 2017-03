MŚ w Lahti. Dawid Kubacki wreszcie wyszedł z cienia

Zawsze chciał latać

Zawsze w powietrzu

Wojownik z krwi i ko¶ci

Mustaf i Dzióbao

Dawid Kubacki to jedyny zawodnik z mistrzowskiej drużyny, który jeszcze ani razu nie zdołał stan±ć na podium Pucharu ¦wiata. Mimo że koledzy z reprezentacji maj± już przynajmniej po jednej wygranej w najwyższej lidze skoków, to najlepszym miejscem Kubackiego jest dopiero siódma pozycja osi±gnięta podczas konkursu w Kuopio w zeszłym sezonie. Co interesuj±ce, podczas M¦ w Lahti dwukrotnie plasował się na ósmym miejscu. Skoczek z Nowego Targu jest także podwójnym medalist± mistrzostw ¶wiata w drużynie. Swój pierwszy kr±żek zdobył w czasie włoskiego czempionatu w Val di Fiemme, a złoto podczas zakończonych niedawno mistrzostw w Finlandii. W obu konkursach Kubacki był bardzo pewnym punktem drużyny, który za każdym razem wnosił solidne wiano punktowe.Przygoda Dawida Kubackiego ze skokami rozpoczęła się od obejrzenia w telewizji konkursu, w którym występował Kazuyoshi Funaki. Około pięcioletni Dawid był tak zafascynowany skokami Japończyka, że wymógł na rodzicach zapisanie go na treningi. - Do dzisiaj mam ten skok przed oczami. Tylko teraz jest on mocno zniekształcony, bo wyobrażam sobie jakby to była jaka¶ ogromna skocznia mamucia. Pamiętam, że zobaczyłem wtedy skok Funakiego, który pięknie latał. Bardzo mi się to spodobało i ci±gle mówiłem rodzicom, że ja też tak chcę. Na pierwszy trening pojechałem z tat±, by zapisać się do klubu i tak trafiłem do Zbigniewa Klimowskiego - opowiada skoczek. We wczesnym okresie juniorskim był bliski zakończenia sportowej kariery. Jego rodzice bardzo krytycznie wypowiadali się o kontynuowaniu kariery i chcieli, żeby zawodnik postawił na naukę. - Był taki moment w moim życiu. Moi rodzice nie wierzyli, że ma to sens i chcieli mnie od tego odwie¶ć. Mimo że miałem wtedy około 14 lat, to zaparłem się i powiedziałem, że nie odpuszczę. Nie my¶lałem o skokach w kontek¶cie profesjonalnego uprawiania sportu , ale wiedziałem, że chcę to robić w życiu - mówi z przekonaniem.Niestety, jego kariera przez wiele lat stała w miejscu, a skoczek pozostawał w cieniu młodszych kolegów. Chociaż trzykrotnie startował w mistrzostwach ¶wiata juniorów, to ani razu nie udało mu się nawet awansować do czołowej trzydziestki. Najlepszym jego miejscem była 31. pozycja osi±gnięta w Hinterzarten. Kariera Dawida Kubackiego jest jednak najlepszym przykładem tego, że nie trzeba być ¶wietnym juniorem, by osi±gać dobre wyniki w wieku seniorskim. Jego pierwszym pełnym sezonem w Pucharze ¦wiata była kampania 2012/2013. Zawodnik na 26 startów aż piętna¶cie razy kwalifikował się do rundy finałowej i na stałe zago¶cił w najwyższej lidze skoków.Równo ze skokami rozwijała się również inna pasja zwi±zana z bujaniem w przestworzach. Skoczek z Nowego Targu jest wielkim fanem modelarstwa lotniczego. Gdy w jego terminarzu pojawia się więcej wolnego czasu, to zamiast pojechać na kolejne długie wakacje, po prostu schodzi do piwnicy i robi przegl±d jednego ze swoich helikopterów. - Zawsze ci±gnęło mnie do latania. Pasja zwi±zana z modelarstwem zaczęła się równo ze skokami. W dzieciństwie sklejali¶my modele z byle czego. Czasami latały, czasem się rozbijały. Pamiętam nawet, że kiedy¶ wycinali¶my skrzydła z kartonu i sami próbowali¶my latać. Takie rzeczy to chyba tylko dzieci potrafi± wymy¶lić - mówi Kubacki.Wbrew pozorom jest to pasja, z której wiedza czasem może przydawać się uprawianiu skoków narciarskich . Dzisiaj w¶ród drużyn trwa ogromna wojna technologiczna i każdy aspekt zwi±zany z aerodynamik± może być przydatny. - Modelarstwo lotnicze nie ma dokładnego przełożenia na skoki, ale wiadomo, że każde nowinki maj± znaczenie. Je¶li jakie¶ rozwi±zanie przychodzi mi do głowy, to siadamy z trenerami do dyskusji - mówi Kubacki. Zarówno Dawid Kubacki, jak i Kamil Stoch marz± również o zrobieniu licencji pilota szybowcowego. - Kwestia zrobienia licencji turystycznej, to około 2-3 tygodnie. Niby nie dużo, ale ciężko wygospodarować tyle czasu. Może uda się to zrobić po zakończeniu kariery - twierdzi skoczek.Przed pierwszymi treningami w Lahti można było przypuszczać, że Ziobro do końca będzie walczył z Dawidem Kubackim o miano numeru cztery w naszej reprezentacji. Tak się jednak nie stało, bo Kubacki od pierwszego skoku w Lahti osi±gn±ł ¶wietn± formę, która pozwalała regularnie zajmować miejsca w czołowej dziesi±tce. Skoczek bardzo dobrze radził sobie pod presj± i Stefan Horngacher miał ułatwione zadanie. Kubacki przyzwyczaił również, że z reguły jest bardzo pewnym punktem drużyny. Zarówno w Klingenthal, jak i w Willingen, gdzie Polacy wygrywali konkursy drużynowe 27-latek był jednym z najmocniejszych punktów reprezentacji, a zespół po jego skokach zyskiwał olbrzymi± pewno¶ć i powiększał przewagę nad rywalami.Nie inaczej było w Lahti, w którym Kubacki stan±ł przed bardzo ciężk± prób±. - Warunki w drugiej serii były trudne. ¦ci±gali mnie z belki, a potem jeszcze zaczęły się zmiany długo¶ci najazdu. Byłem bardzo zaskoczony. Krzywo na to wszystko patrzyłem. - denerwował się zawodnik. Sytuacja na skoczni zaczęła się robić bardzo nerwowa i najlepsz± odpowiedzi± była próba Kubackiego, który skoczył 119,5 metra i po sze¶ciu seriach Polacy mieli aż 28,6 punktów przewagi nad Austriakami. - Wszyscy zaprezentowali wysoki poziom, ale na największe brawa zasługuje bez w±tpienia Dawid Kubacki, który wytrzymał presję. Polacy byli poza zasięgiem wszystkich - mówił po konkursie Sven Hannawald.27-latek znany jest również ze swoich dwóch niecodziennych pseudonimów. Jeden z nich od lat funkcjonuje w ¶rodowisku polskich skoków, drugi za¶ w sferze social medial. - To s± stare lata. Jechali¶my kiedy¶ na obóz i który¶ ze starszych kolegów rzucił do mnie co¶ w rodzaju, "ej Mustaf". Nie wiem, czy było to w nawi±zaniu do Kary Mustafy i moich długich włosów, ale tak wyszło. Po jakim¶ czasie koledzy sobie przypomnieli o Mustafie i już tak zostało. - opowiada Kubacki. Od kilku sezonów pojawił się także inny, niecodzienny pseudonim - ,,Dzióbao''. Skoczek po jednym ze swoich skoków udzielał wywiadu, w którym przyznał, że co¶ go ,,dziubało na progu'', dlatego wybicie było nieudane. WypowiedĽ szybko podchwycili internauci. - Nie wiedziałem o ,,Dzióbao'', ale faktycznie taka wypowiedĽ mogła się pojawić, wszystko przez naleciało¶ci z naszej gwary - ¶mieje się skoczek.