Premier League. "The Telegraph": Alexis Sanchez pokłócił się z kolegami z drużyny. Odejdzie do PSG lub Juventusu?

Arsene Wenger twierdził, że Sanchez usiadł na ławce ze względu na założenia taktyczne. Arsenal miał grać bardziej bezpo¶rednio i starać się wygrywać pojedynki w powietrzu. Ale przyszło¶ć Chilijczyka w Londynie stoi od dłuższego czasu pod ogromnym znakiem zapytania.Kontrakt 28-latka wygasa w czerwcu 2018 roku, a rozmowy w sprawie jego przedłużenia miały stan±ć w miejscu. Arsenal ma oferować 180 tys. funtów tygodniówki, ale nie wiadomo, czy taka oferta wystarczy, by zatrzymać gwiazdę "Kanonierów".Ostatnie zdarzenia nie pomagaj± w tej sytuacji - podczas meczu z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów (1-5) Sanchez pozytywnie wyróżnił się na tle katastrofalnie graj±cych kolegów. W szatni po spotkaniu miało doj¶ć do pierwszej kłótni między Chilijczykiem a kolegami z zespołu, którym zarzucał brak zaangażowania.Koledzy z Arsenalu maj± doceniać pracowito¶ć, umiejętno¶ci oraz po¶więcenia Sancheza dla zespołu, ale nie s± zadowoleni z tego, w jaki sposób okazuje swoj± frustrację. Gdy Sanchez został zmieniony podczas meczu z Bournemouth (3-3, strzelił gola) nawet nie ukrywał swojego niezadowolenia."Kanonierzy" ostatni± znajduj± się w fatalnej formie, przegrali cztery z pięciu spotkań w Premier League oraz w Lidze Mistrzów. Wenger musi teraz się martwić o awans do Ligi Mistrzów - Arsenal jest pi±ty (50 pkt) i traci dwa punkty do czwartego Liverpoolu (który rozegrał o jedno spotkanie więcej). Tylko punkt za plecami "Kanonierów" jest za to Manchester United Sanchezem poważnie interesuj± się dwaj potentaci - Juventus oraz Paris Saint-Germain. Zdaniem "Mirrora" Chilijczyk chce odej¶ć, a faworytem do pozyskania go s± Francuzi, którzy mog± zaoferować mu nawet 300 tys. funtów tygodniowo. Sanchez jest najlepszym strzelcem Arsenalu w tym sezonie, strzelił 17 goli i jest trzeci w klasyfikacji strzelców ligi - dwa gole za Harrym Kane'em.