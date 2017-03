La Liga. Barcelona gotowa do zaproponowania nowego kontraktu Leo Messiemu

Chociaż po ¶rodowym zwycięstwie nad Sportingiem Gijon 6:1 Luis Enrique ogłosił, że po sezonie odejdzie z Barcelony, to nie sytuacja na stanowisku pierwszego trenera jest w tym momencie największym zmartwieniem na Camp Nou. W Katalonii istniej± obawy czy na podpisanie nowego kontraktu z klubem zgodzi się Leo Messi.Wszystko przez ograniczenia finansowe, z którymi spotyka się "Blaugrana". Klub gotów jest zaproponować Argentyńczykowi ofertę w wysoko¶ci 35 mln euro rocznie. Chociaż to ogromne pieni±dze, to nie jest to kwota, która odstraszałaby bogate kluby europejskie (m.in. Manchester City , gdzie trenerem jest mentor Messiego - Pep Guardiola ) i przede wszystkim - chińskie. Według nieoficjalnych Ľródeł kilka klubów z tamtejszej Super Ligi gotowych jest zapłacić Messiemu nawet 50 mln euro rocznie, co mogłoby nakłonić zawodnika do przenosin do Azji.Barcelona ma jednak nadzieję, że to nie pieni±dze będ± kierowały ich gwiazd± przy podpisywaniu jednego z ostatnich kontraktów w karierze. Poza kwestiami sportowymi, dla Argentyńczyka bardzo ważne jest życie rodzinne - jego syn uczęszcza do szkoły w Barcelonie, a partnerka Antonella Roccuzzo jest w mie¶cie szczę¶liwa.W obecnym sezonie Messi zagrał w 37 meczach, w których strzelił 38 goli i zanotował 15 asyst.