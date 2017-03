Ligue 1. Kolejna wygrana Monaco, piękna asysta Glika

Dwie bramki zdobył w niedzielę skuteczny ostatnio Kylian Mbappe Lotin. 18-letni Francuz uzyskał w sumie dziewięć goli w dziewięciu meczach, licz±c wszystkie rozgrywki. Do siatki trafił także Valere Germain. Glik rozegrał cały mecz i miał asystę przy drugim golu, a Mariusz Stępiński był rezerwowym go¶ci.Monaco ma 82 zdobyte bramki. Z tym wynikiem w czołowych ligach w Europie może konkurować jedynie Barcelona , która uzyskała 76 w 26 kolejkach.W sobotę swoje mecze po 1:0 wygrały PSG i Nice. Stołeczni dopiero w 80. minucie zdobyli decyduj±c± bramkę w spotkaniu przed własn± publiczno¶ci± z Nancy. Do siatki z rzutu karnego trafił lider klasyfikacji strzelców Ligue 1 Urugwajczyk Edinson Cavani. Po raz drugi z rzędu w podstawowym składzie gospodarzy wyst±pił Grzegorz Krychowiak. W przerwie Polaka zmienił Blaise Matuidi.Z kolei Wylan Cyprien zapewnił zwycięstwo Nice w wyjazdowym meczu z Dijon FCO. Do siatki trafił w 69. minucie. Dzień wcze¶niej zespół Girondins Bordeaux Igora Lewczuka (rezerwowy) zremisował u siebie z Olympique Lyon 1:1. W kadrze go¶ci zabrakło Macieja Rybusa.