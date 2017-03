Lekkoatletyczne HME. Laura Muir zrobiła rundę honorową wbrew organizatorom

"What do you mean I can't do a victory lap?"

NO ONE CAN STOP LAURA MUIR pic.twitter.com/5nBuViZsk4 — Jonathan Gault (@jgault13) 4 marca 2017

Biegaczka została halow± mistrzyni± Europy na 1500 m i zakwalifikowała się do niedzielnego finału 3000 m. Była tak zadowolona ze swojego występu, że chciała zrobić rundę honorow±, ale sędzia postanowiła j± zatrzymać, tłumacz±c zakaz brakiem czasu i nagl±cym terminarzem. Ich przepychanka wygl±dała co najmniej zabawnie.- Musiałam to sobie wywalczyć, czyż nie? Pani powiedziała, że nie mamy na to czasu, ale nie zamierzałam przegapić rundy honorowej przy moim pierwszym medalu - opowiadała póĽniej Muir.Br±zowy medal w biegu na 1500 m przypadł Polce, Sofii Ennaoui. Za to Muir wywalczyła w niedzielę jeszcze złoto na 3000 m! Tym razem, pani wiedziała już, żeby z ni± nie zadzierać:- Czasami zapominamy o małych rzeczach, które s± ważne. Dobrze, że mamy Laurę Muir, żeby nam o nich przypominała - skomentował szefuj±cy europejskim federacjom lekkoatletycznym Svein Arne Hansen.