Ekstraklasa. Lech - Lechia 1:0. Nenad Bjelica: wygraną dedykuję kucharzowi

- Uważam, że wygrali¶my absolutnie zasłużenie. Grali¶my przeciwko zespołowi, który ma bardzo siln± ofensywę, ale przez te 96 minut pozwolili¶my rywalowi na zbyt wiele. Lechia nie miała ani jednej szansy bramkowej. To własnie pokazuje, jak± pracę nasza drużyna wykonała w defensywie. Naturalnie mogli¶my wygrać wyżej, mieli¶my szanse w ostatnich minutach na strzelenie kolejnych bramek. Nawet w takich meczach, gdy zespół gra tylko w dziewi±tkę mog± zdarzyć się niebezpieczne sytuacje, szczególnie przy stałych fragmentach gry . Dzisiaj muszę pochwalić cały zespół - powiedział trener Lecha.- Chcę także pochwalić naszego... kucharza. Upiekł bardzo smaczne ciasto , które przyczyniło się do naszego zwycięstwa. Wielu ludzi stoi za sukcesami naszej drużyny, dlatego t± wygran± chcę zadedykować naszemu kucharzowi - zaskoczył wszystkich.- Je¶li chodzi o moje zachowanie po zakończeniu pierwszej połowy, to dotyczyła ono sytuacji, gdy zawodnik Lechii leżał na murawie, my wybili¶my piłkę , a Peszko oddał nam j± w niezbyt ładny sposób. Peszko grał dla Lecha, dla jego kibiców i powinien wykazać więcej szacunku dla tego klubu. Tyle mu tylko powiedziałem. Natomiast zdaniem sędziego było to zbyt wiele i dlatego zostałem odesłany na trybuny. To zdarzyło mi się po raz pierwszy podczas pracy w Lechu, natomiast we Włoszech to... standard. Dlatego już zd±żyłem się przyzwyczaić do takiej sytuacji, choć czułem się bezsilny ogl±daj±c mecz z trybun. Z moim asystentem Rene Pomsem znamy się wiele lat, mieli¶my dwa warianty na drug± połowę - opowiadał.- Mój komentarz do meczu może być zbyteczny, je¶li chodzi o grę. Jestem dumny z moich chłopaków, powiedziałem im to zaraz po meczu w szatni. Ja wierzę w ten zespół, mimo przeciwno¶ci losu, przy odrobinie m±dro¶ci można było ten mecz wygrać. Z takim zreszt± przekonaniem wyszli¶my dzi¶ na boisko. To co się zdarzyło w drugiej połowie... to się zdarzyło. Ale nawet w dziewięciu grali¶my w piłkę. Czeka nas wyboista droga, ale wierzę, że damy sobie radę - przekonywał z kolei trener Lechii, Piotr Nowak.- Je¶li chodzi o kartki, to zmieniły się trochę proporcje. Na boisku były emocje , które s± skutkiem czego¶, co zdarzyło się wcze¶niej na boisku, czy na ławce rezerwowych. Takie spotkania się zdarzaj±. Ten mecz do przerwy wygl±dał bardziej pod nasze dyktando, Lech nie stworzył klarownej sytuacji. Pod względem organizacji gry byli¶my dobrze ustawieni. Grali¶my m±drze, a sytuacje na boisku były takie, że każdy z zespołów próbował zrobić co¶ z niczego - zakończył.