HME w Belgradzie. Małgorzata Hołub: Teraz chcemy medalu na stadionie

Biało-czerwone długo musiały czekać na start finału, bo organizatorzy zmagali się z problemami technicznymi."Miały¶my już podobn± sytuację kiedy¶ w Bydgoszczy . Ta awaria działała więc na nasz± korzy¶ć, bo wiedziały¶my, jak sobie z tym poradzić. Motywowały¶my się wzajemnie. Dwa razy słyszały¶my też Mazurka D±browskiego, który dodawał skrzydeł. Nasz hymn znaj± już chyba po tych mistrzostwach w Serbii wszyscy" - podkre¶liła Patrycja Wyciszkiewicz (O¦ AZS Poznań ).Ona podała pałeczkę Hołub, która wcze¶niej zdobyła w sztafecie br±zowy medal halowych mistrzostw Europy w Pradze w 2015 roku oraz srebrny rok temu w Potrland w mistrzostwach ¶wiata."Było miejsce trzecie i drugie, więc przyszła pora na pierwsze. Wiedziały¶my, że jeste¶my na to przygotowane, ale nie chciały¶my zapeszać. Zaczęłam jako trzecia, bo Ľle odebrałam pałeczkę. Dały¶my jednak sobie radę. Teraz chcemy medalu na stadionie" - wskazała wyraĽnie wzruszona Hołub (KL Bałtyk Koszalin ).Polki wywalczyły pierwsze złoto w historii w rywalizacji sztafetowej w HME."Nie wiedziały¶my o tym, ale w takim razie zawsze się będzie o nas pamiętało. Jeste¶my złotymi dziewczynami z Polski. Z tyłu głowy była my¶l o zwycięstwie, ale różnie się to układa" - dodała Iga Baumgart (BKS Bydgoszcz).Biało-czerwone wytrzymały trudny mistrzostw, chociaż dwie zawodniczki ze sztafety miały w nogach trzy starty w Belgradzie, a trzecia dwa."Wy¶mienicie się czuję, jako multimedalistka tak ważnych zawodów. Te mistrzostwa przejd± do historii, bo nasza kadra startowała fenomenalnie. Pokazali¶my, że wracaj± najlepsze czasy polskiej królowej sportu" - podkre¶liła Justyna ¦więty (AZS AWF Katowice ).