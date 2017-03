Lekkoatletyczne HME. Złoty bieg Polek w sztafecie 4x400 m

Zawodniczki bardzo długo czekały na start. Doszło bowiem do awarii sprzętu i sędziowie nie mogli pu¶cić biegu.Wyciszkiewicz (O¦ AZS Poznań ) wyprowadziła sztafetę na drugie miejsce, ale miała problem z oddaniem pałeczki Hołub. Doszło do zamieszania, jednak szósta w biegu indywidualnym lekkoatletka KL Bałtyk Koszalin szybko ruszyła za Brytyjk±. I także jako druga dotarła do strefy zmian, gdzie czekała na ni± Baumgart (BKS Bydgoszcz ).Trenuj±ca ze swoj± mam± Iwon± zawodniczka ¶wietnie rozegrała swój bieg taktycznie. Wyprzedziła Brytyjkę i z duż± przewag± oddała pałeczkę ¦więty.Sprinterka AZS AWF Katowice dzień wcze¶niej zdobyła br±zowy medal indywidualnie i miała w nogach już trzy biegi. Tego zmęczenia w niedzielę na bieżni nie było widać. ¦więty nie dała się wyprzedzić Brytyjce, a na ostatniej prostej jeszcze odeszła rywalkom.Drugie do mety dotarły Brytyjki - 3.29,94, a trzecie były Ukrainki - 3.32,10.To szóste polskie złoto w Belgradzie. W sumie biało-czerwoni wywalczyli jedena¶cie medali.