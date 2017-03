Premier League. Niedzielne zwycięstwa zespołów z czołówki

Tottenham wygrał po raz dziewi±ty z rzędu w lidze przed własn± publiczno¶ci±. Zgromadził 56 punktów i traci siedem do prowadz±cej Chelsea Londyn, która w poniedziałek zmierzy się w derbach z West Ham United.Kane zdobył już 14 goli w 2017 roku, licz±c wszystkie rozgrywki. W tym sezonie Premier League ma już 19 trafień i jest na czele klasyfikacji strzelców. W niedzielę uzyskał bramki w 20. i 56. minucie. W 80. stratę zmniejszył Belg Romelu Lukaku, który jest z kolei drugim najskuteczniejszym piłkarzem Premier League z 18 golami.W drugiej doliczonej minucie na 3:1 podwyższył Dele Alli, ale chwilę póĽniej drugiego gola dla go¶ci strzelił Ekwadorczyk Enner Valencia."Chciałem skompletować hat-trick i miałem kilka szans, które powinienem był wykorzystać. Ale cieszę się z wygranej. Końcówka była bardzo nerwowa i powinni¶my byli wygrać wyżej, ale liczy się to, że wykonali¶my kolejny krok w stronę szczytu tabeli. Zwykle tak nie mówimy, ale... mamy nadzieję, że West Ham wygra jutro z Chelsea" - powiedział 23-letni Kane, król strzelców ubiegłego sezonu ekstraklasy.Manchester City wygrał na wyjeĽdzie z ostatnim w tabeli Sunderlandem 2:0. Bramki zdobyli Argentyńczyk Sergio Aguero (42.) i Niemiec francuskiego pochodzenia Leroy Sane (59.). "The Citizens" s± na trzecim miejscu z punktem straty do Tottenhamu, ale mog± awansować na drug± lokatę w ¶rodę, kiedy zagraj± ze Stoke City w zaległym meczu.Z kolei sytuacja Sunderlandu jest coraz trudniejsza. "Czarne Koty" maj± 19 punktów i trac± już sze¶ć do strefy gwarantuj±cej utrzymanie w ekstraklasie. Pocieszeniem dla nich może być jedynie fakt, że w ostatnich latach już zdarzało się, że drużyna z północnej czę¶ci Anglii ratowała się przed spadkiem dzięki dobrym wynikom w końcowej fazie sezonu.W szlagierowym spotkaniu tej kolejki Liverpool pokonał u siebie w sobotę Arsenal Londyn 3:1. Gospodarze już do przerwy prowadzili 2:0 po trafieniach Brazylijczyka Roberto Firmino i Senegalczyka Sadio Mane. Obaj do tego asystowali sobie wzajemnie. W 57. minucie straty zmniejszył Danny Welbeck, a w doliczonym przez arbitra czasie gry wynik ustalił Holender Georginio Wijnaldum.Liverpool z 52 pkt jest czwarty. Arsenal jest tuż za nim z dwoma straty, ale ma też do rozegrania zaległe spotkanie.Na szóstej pozycji z dorobkiem 49 "oczek", również po 26 meczach, jest Manchester United, który tylko zremisował na wyjeĽdzie z AFC Bournemouth 1:1. Bohaterem meczu był Artur Boruc - polski bramkarz obronił rzut karny egzekwowany przez Zlatana Ibrahimovica w 72. minucie. Wcze¶niej jeszcze trzy razy powstrzymał Szweda, a także m.in. wygrał pojedynek sam na sam z Francuzem Paulem Pogb± na pocz±tku spotkania.Polak otrzymał w angielskich mediach najwyższe oceny z zawodników obu drużyn, m.in. maksymalne pięć gwiazdek w "Metrze" czy "ósemkę" od angielskiego Eurosportu, który napisał o Borucu: "Był cudowny!".Również w sobotę piłkarze Leicester City, bez Marcina Wasilewskiego i Bartosza Kapustki w kadrze meczowej, pokonali 3:1 Hull City, w składzie którego całe spotkanie rozegrał Kamil Grosicki, i oddalili się od strefy spadkowej."Lisy" po zwolnieniu włoskiego trenera Claudio Ranierego i przejęciu jego obowi±zków przez Craiga Shakespeare'a odniosły drugie z rzędu zwycięstwo i z dorobkiem 27 pkt odskoczyły na pięć od strefy spadkowej. Nadal znajduje się w niej Hull City - 21 pkt.Nad stref± spadkow±, na 16. miejscu, z 27 pkt sklasyfikowana jest Swansea City. Walijski zespół, z Łukaszem Fabiańskim w bramce, wygrał w sobotę z Burnley 3:2. Na uwagę zasługuje 10. i 11. w sezonie trafienie dla gospodarzy Hiszpana Fernando Llorente. Szczególnie istotne było to drugie, ponieważ w drugiej minucie doliczonego czasu gry zapewniło miejscowym sukces.