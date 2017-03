HME w Belgradzie. Ewa Swoboda z brązowym medalem! Popłakała się ze szczęścia [WIDEO]

Co za dzień biało-czerwonych!!! Ewa Swoboda z brązem halowych mistrzostw Europy na 60 m!!! pic.twitter.com/ekkvZRjB2P — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) 5 marca 2017

Swoboda, rekordzistka świata juniorek na tym dystansie, uzyskała najlepszy swój wynik w tym sezonie.- Myślałam, że zrobiłam falstart. Jak zobaczyłam na tablicy, że moja reakcja była szybsza niż pozwalają na to przepisy, przestraszyłam się. Odetchnęłam z ulgą, jak się okazało, że wszystkie będziemy mogły podejść do kolejnej próby startu. Przyjechałam z trzecim czasem i jestem trzecia - powiedziała 19-latka, która ze szczęścia popłakała się po zakończonym biegu. - Nie mogę się powstrzymać, przepraszam - mówiła, ocierając łzy.To jej pierwszy medal seniorskiej imprezy. - To już coś znaczy - zaznaczyła Swoboda na antenie TVP Sport.W półfinale odpadła Agata Forkasiewicz.To dziesiąty medal reprezentacji Polski wywalczony w Belgradzie.