HME w Belgradzie. Złoty Sylwester Bednarek w skoku wzwyż!

Bednarek wrócił w tym sezonie do życiowej formy. Po latach kontuzji i kilku zabiegach zmienił trenera na Michała Lićwinko. Odk±d znalazł się pod jego opiek±, odrodził się. W tym roku skoczył 2,33 i jest liderem europejskiej listy.



Swoj± odporno¶ć psychiczn± udowodnił w finale. Konkurs rozpocz±ł od 2,18. Z t± wysoko¶ci±, jak i kolejn± - 2,23 uporał się za pierwszym razem. Problemy sprawiło mu 2,27. Pokonał poprzeczkę dopiero w trzecim podej¶ciu, ale to nadal nie gwarantowało mu miejsca na podium.



W drugiej próbie uporał się z wysoko¶ci± 2,30. W rozgrywce pozostał jeden rywal - Robbie Grabarz. Brytyjczyk polskiego pochodzenia był wówczas na prowadzeniu. Dwa centymery wyżej udało się już skoczyć tylko Polakowi. W tej sytuacji Grabarz postanowił przenie¶ć na 2,34. To jednak także okazało się przeszkod± nie do pokonania.



To pi±te polskie złoto w Belgradzie. W sumie biało-czerwoni wywalczyli dziewięć medali.